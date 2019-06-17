В Казахстане разработают новый закон о проведении митингов, заявил Токаев

В Нур-Султане и Алма-Ате прошли массовые акции протеста против состоявшихся 9 июня президентских выборов. МВД сообщало, что в день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны сотни человек. В понедельник полиция также проводила массовые задержания протестующих. С призывом к массовым акциям протеста к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в республике экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Кроме того, он призывал сторонников бойкотировать президентские выборы.