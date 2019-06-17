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РИА Новости

В Казахстане разработают новый закон о проведении митингов, заявил Токаев

Вчера, 08:09
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участника несанкционированного митинга в день проведения выборов президента Казахстана в Алма-Ате
Сотрудники полиции задерживают участника несанкционированного митинга в день проведения выборов президента Казахстана в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Сотрудники полиции задерживают участника несанкционированного митинга в день проведения выборов президента Казахстана в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 17 июн - РИА Новости. Новый закон о проведении митингов будет разработан в Казахстане, незаконные собрания будут пресекаться, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В Нур-Султане и Алма-Ате прошли массовые акции протеста против состоявшихся 9 июня президентских выборов. МВД сообщало, что в день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны сотни человек. В понедельник полиция также проводила массовые задержания протестующих. С призывом к массовым акциям протеста к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в республике экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Кроме того, он призывал сторонников бойкотировать президентские выборы.
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"Всё, что незаконно, естественно, будет пресекаться. Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобного рода собраний на улицах. Несанкционированные митинги, беспорядки – ведь они мешают и людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях. Будет разработан закон. Люди, которые хотят выйти на демонстрацию, высказать свое мнение, будут обращаться в соответствующие инстанции. Им будет отведено специальное место, где они могли бы собраться и высказать свои мнения", - сказал Токаев в интервью Euronews.
В Казахстане в настоящее время действует закон о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций.
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