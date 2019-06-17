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РИА Новости
Новое оружие России

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

Вчера, 08:05
172471
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
"За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны", — сказал он.
По его словам, еще четыре истребителя поставят до конца года.
В корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35, добавил Тарасенко.
Российский многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото
20 октября 2018, 19:39
"Не промах": NI оценил российские модернизированные истребители
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника.
Его летные испытания прошли 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье состоялась международная презентация самолета.
На форуме "Армия-2018" Минобороны и корпорация подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ".
Читайте полный текст интервью Ильей Тарасенко >>
Взлет МиГ-35
12 декабря 2018, 18:36
Опубликовано видео взлета МиГ-35 на форсаже
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Новое оружие РоссииВоздушно-космические силы РоссииМиГ-35РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Потому что этот самолет никому (нам в первую очередь) не нужен. Его сделали в надежде на экспорт в Индию, чтобы не дать умереть заводу. Но Индии он тоже не нужен. В итоге армии дали приказ закупить хоть чуть-чуть. На этом дело, скорее всего, и закончится.
17 июня, 09:36
ЕМЕнисей Могучий
503010107
Хороший современный истребитель поля боя! Вот его и надо производить в большом количестве, а не выдумывать что-то новое за сотни миллиардов рублей.
17 июня, 08:40
Руслан Тлеуж
46200152
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