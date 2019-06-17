На набережной Москвы-реки в Капотне появятся экологические тропы

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экологические тропы появятся в Капотне на набережной Москвы-реки, сообщается на сайте мэра Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Капотня станет самым крупным объектом городского благоустройства в 2019 году. Впервые столичные власти намерены заняться благоустройством сразу в масштабе всего района. Полностью благоустройство планируется завершить в 2020 году.
"В районе Капотня на набережной Москвы-реки обустроят экологические тропы. Они появятся в природном парке. Пешеходные маршруты проложат вдоль заболоченных территорий, которые находятся в центре парка и занимают семь процентов от общей площади. Их не будут осушать: специалисты решили сохранить естественный ландшафт", - говорится в сообщении.
Как сообщили мэрии в пресс-службе городского департамента капитального ремонта, участки уже очистили от мусора, сейчас вдоль них обустраивают каркас прогулочных маршрутов.
Уточняется, что протяженность одной экотропы примерно 800 метров, второй - 450. Также на маршрутах обустроят десять смотровых площадок. Кроме того, на всем протяжении экотроп установят таблички с информацией о редких животных, обитающих в парке.
"Помимо этого, специалисты обустраивают детские площадки. Также проложат дорожки и тропинки, высадят дополнительные деревья и кустарники. Инфраструктуру набережной адаптируют для маломобильных горожан, а для безопасности установят фонари и сделают архитектурно-художественную подсветку", - сообщается на сайте.
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