Сотни протестующих блокируют главные улицы Гонконга и здание правительства

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Сотни протестующих по-прежнему продолжают блокировать главные улицы Гонконга и здание правительства, несмотря на публичные извинения главы администрации Кэрри Лэм из-за ситуации с рассмотрением поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета Сотни протестующих по-прежнему продолжают блокировать главные улицы Гонконга и здание правительства, несмотря на публичные извинения главы администрации Кэрри Лэм из-за ситуации с рассмотрением поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post

В субботу Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.

В воскресенье около двух миллионов противников законопроекта вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отказаться от пересмотра закона, а также потребовали извинений от главы администрации за действия правительства. Спустя шесть часов после начала демонстрации Лэм принесла публичные извинения в форме письменного заявления правительства.

"Сотни протестующих утром продолжат блокировать доступ к главным дорогам города и штаб-квартире правительства. Полиция призывает демонстрантов освободить дороги и убрать баррикады", - пишет газета. Сотрудники полиции подчеркивают, что это призыв, а не требование, и просят протестующих вернуться на тротуары, так как горожане используют эти дороги, чтобы добраться до работы и учебных заведений.