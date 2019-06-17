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РИА Новости

NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене

Вчера, 04:10
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Газета New York Times в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в государственной измене заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" история является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".
"Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации. Как отмечает наша история, представители национальной безопасности президента Трампа заявили, что не было никаких опасений (из-за деталей статьи)", - следует в заявлении газеты в Twitter.
Президент США Дональд Трамп
16 июня, 12:34
Эксперт прокомментировал полемику Трампа и NYT
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Дональд ТрампThe New York TimesСШАВ мире
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