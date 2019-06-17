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РИА Новости

На севере Москвы ликвидировали пожар на балконах многоэтажного дома

Вчера, 03:45
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар на балконах многоэтажного дома на севере Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что балконы загорелись на 9 и 10 этажах жилого дома на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы, спасены 14 человек, двое погибли.
"03.33 возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в столичном главке МЧС, что общая площадь пожара составила 85 квадратных метров.
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