Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T03:31Z
https://ria.ru/20190617/1555618141.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Йеменские мятежники в четвертый раз за неделю атакуют саудовский аэропорт

Вчера, 03:31
1430
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о четвертой за неделю воздушной атаке на международный аэропорт в городе Абха.
Как передал подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира", атака осуществляется с помощью дронов.
В минувшую субботу мятежники обстреляли из Йемена два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии в городах Абха и Джизан, предупредив Эр-Рияд о новых бомбежках в случае продолжения военных действий в Йемене. Ранее 14 июня саудовские силы  ПВО сообщили, что сбили пять ракет, направленных по Абхе и приграничному району Хамис аль-Мушит. До этого, 12 июня, в результате попадания ракет хуситов по залу прилета в аэропорту Абхи были ранены 26 человек, в том числе женщины и дети.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Повстанцы-хуситы
16 июня, 18:26
Хуситы в Йемене благодаря Ирану могут сбивать беспилотники, заявили в США
800100
Саудовская АравияЙеменВ мире
Рекомендуем
Новую модификацию зенитного ракетного комплекса Сосна показали на видео
Новую модификацию зенитного ракетного комплекса "Сосна" показали на видео
РИА
Новости
Президент Польши Анджей Дуда
"Удар ниже пояса". Польский журналист пристыдил Дуду за слова о русских
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьево
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Лента
новостей
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные
Празднование юбилея театра Современник в рамках Открытого фестиваля искусств Черешневый лес
Помощница Волчек рассказала о ее самочувствии
Президент США Дональд Трамп
NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинский генерал признался в атаке на батальон "Донбасс"
Бари Алибасов
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Повстанцы-хуситы
Хуситы в Йемене благодаря Ирану могут сбивать беспилотники, заявили в США
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
Украинские военнослужащие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон "Донбасс"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Анкара не примет требований США по С-400, заявил Чавушоглу
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
Лента новостейМолния