Международный конкурс Чайковского откроется выступлением пианиста Трифонова

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международный конкурс имени Чайковского откроется в Московской консерватории выступлением пианиста Даниила Трифонова в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева: более 900 заявок направили в этом году исполнители со всего мира, впервые в состязании примут участие музыканты, играющие на духовых инструментах, сообщается на официальном сайте смотра.

Международный конкурс имени Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года. За это время он открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства современности.

"По традиции конкурс откроется в зале консерватории 17 июня. Конкурс пройдет в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге и завершится не совсем обычно. Всех любителей музыки ожидает большой сюрприз, потому что объявление лауреатов и гала-концерт состоится 28 июня в концертном зале "Зарядье". Он открывает большие возможности, чтобы вживую услышать уникальный звук лучших исполнителей", — рассказала на пресс-конференции, посвященной конкурсу, вице-премьер правительства Ольга Голодец. Второй гала-концерт состоится на следующий день в Мариинском-2.

В первый вечер перед гостями выступит пианист Даниил Трифонов, который стал лауреатом XIV конкурса, в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Более 950 заявок из 50 стран мира поступило на конкурс в этом году. Музыкальное состязание предполагает вручение премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов и сольных исполнителей. Впервые участие примут музыканты, которые играют на деревянных и медных духовых инструментах. По итогам может быть объявлен один обладатель гран-при среди всех категорий.

В программе "Сольное пение" вручат специальный приз "Памяти Дмитрия Хворостовского": победитель получит денежное вознаграждение и возможность выступить в родном городе известного оперного певца — Красноярске.

На каждой номинации будет свой председатель жюри, в частности, оценивать конкурсантов предстоит пианисту Денису Мацуеву, худруку Карнеги-холла сэру Клайву Гиллинсону, флейтисту Денису Бурякову, руководителю Международного фестиваля и Академии в Вербье Мартину Энгстрему и другим специалистам. Незадолго до начала конкурса президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене необходимости получать разрешение на трудовую деятельность иностранным членам жюри.