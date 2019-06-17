Международный конкурс Чайковского откроется выступлением пианиста Трифонова

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международный конкурс имени Чайковского откроется в Московской консерватории выступлением пианиста Даниила Трифонова в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева: более 900 заявок направили в этом году исполнители со всего мира, впервые в состязании примут участие музыканты, играющие на духовых инструментах, сообщается на официальном сайте смотра.
Международный конкурс имени Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года. За это время он открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства современности.
"По традиции конкурс откроется в зале консерватории 17 июня. Конкурс пройдет в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге и завершится не совсем обычно. Всех любителей музыки ожидает большой сюрприз, потому что объявление лауреатов и гала-концерт состоится 28 июня в концертном зале "Зарядье". Он открывает большие возможности, чтобы вживую услышать уникальный звук лучших исполнителей", — рассказала на пресс-конференции, посвященной конкурсу, вице-премьер правительства Ольга Голодец. Второй гала-концерт состоится на следующий день в Мариинском-2.
В первый вечер перед гостями выступит пианист Даниил Трифонов, который стал лауреатом XIV конкурса, в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.
Более 950 заявок из 50 стран мира поступило на конкурс в этом году. Музыкальное состязание предполагает вручение премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов и сольных исполнителей. Впервые участие примут музыканты, которые играют на деревянных и медных духовых инструментах. По итогам может быть объявлен один обладатель гран-при среди всех категорий.
В программе "Сольное пение" вручат специальный приз "Памяти Дмитрия Хворостовского": победитель получит денежное вознаграждение и возможность выступить в родном городе известного оперного певца — Красноярске.
На каждой номинации будет свой председатель жюри, в частности, оценивать конкурсантов предстоит пианисту Денису Мацуеву, худруку Карнеги-холла сэру Клайву Гиллинсону, флейтисту Денису Бурякову, руководителю Международного фестиваля и Академии в Вербье Мартину Энгстрему и другим специалистам. Незадолго до начала конкурса президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене необходимости получать разрешение на трудовую деятельность иностранным членам жюри.
XVI Международный конкурс имени Чайковского проходит при поддержке правительства РФ и Минкультуры РФ.
21 января 2016, 14:20"Мастера". Конкурс им. П.И.ЧайковскогоОб одном из самых престижных конкурсов – IX Международном юношеском конкурсе им. П.И.Чайковского, об истории его создания, о юбилее Ассоциации лауреатов конкурса, а также о роли классической музыки в своей жизни рассказывают гости программы.