Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила многочисленные нарушения со стороны Росимущества при сдаче в аренду федеральных земель, говорится в опубликованном в понедельник отчете по итогам проверки использования земель и администрирования доходов от их аренды.

"Проверка показала, что Росимущество не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и их вовлечении в арендные отношения", - говорится в документе.

Так, по данным Счетной палаты, территориальные органы Росимущества, в ведении которых находятся государственные земли, сдают их в аренду в основном без проведения конкурентных процедур, применяя сложный и непрозрачный порядок определения арендных ставок.

"Установлены случаи нарушения независимыми оценщиками действующего законодательства в области оценочной деятельности, в том числе содержащие признаки действий, направленных на снижение рыночной стоимости федеральных земельных участков и определяемой арендной платы", - говорится в отчете.

При этом в самом Росимуществе даже нет достоверных сведений о количестве и характеристиках федеральных земель: отчетные документы территориальных управлений ведомства содержат противоречивую информацию. Так, согласно одной форме отчетности, доходы Росимущества за 2017 год от сдачи в аренду федеральных земель составили 6,4 миллиарда рублей, согласно другим - 8,9 миллиарда рублей. Данные за первое полугодие 2018 года также противоречивы: по двум упомянутым в отчете формам они составили соответственно 2,7 миллиарда и 3,5 миллиарда рублей.