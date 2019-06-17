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РИА Новости

Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель

00:30
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила многочисленные нарушения со стороны Росимущества при сдаче в аренду федеральных земель, говорится в опубликованном в понедельник отчете по итогам проверки использования земель и администрирования доходов от их аренды.
"Проверка показала, что Росимущество не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и их вовлечении в арендные отношения", - говорится в документе.
Так, по данным Счетной палаты, территориальные органы Росимущества, в ведении которых находятся государственные земли, сдают их в аренду в основном без проведения конкурентных процедур, применяя сложный и непрозрачный порядок определения арендных ставок.
"Установлены случаи нарушения независимыми оценщиками действующего законодательства в области оценочной деятельности, в том числе содержащие признаки действий, направленных на снижение рыночной стоимости федеральных земельных участков и определяемой арендной платы", - говорится в отчете.
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При этом в самом Росимуществе даже нет достоверных сведений о количестве и характеристиках федеральных земель: отчетные документы территориальных управлений ведомства содержат противоречивую информацию. Так, согласно одной форме отчетности, доходы Росимущества за 2017 год от сдачи в аренду федеральных земель составили 6,4 миллиарда рублей, согласно другим - 8,9 миллиарда рублей. Данные за первое полугодие 2018 года также противоречивы: по двум упомянутым в отчете формам они составили соответственно 2,7 миллиарда и 3,5 миллиарда рублей.
"Выявленные в ходе проверки многочисленные нарушения порядка заключения договоров аренды федеральных земельных участков, в том числе порядка расчета размера арендной платы, и ненадлежащей защиты имущественных интересов РФ не позволяют признать деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения земельных участков, находящихся в федеральной собственности, эффективной", - говорится в отчете.
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