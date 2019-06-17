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РИА Новости

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

00:21
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.

Зарплаты растут

Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата.
Согласно итогам рейтинга, 2018 год стал одним из лучших для российской экономики за последние несколько лет. По данным Росстата, в 2018 году ВВП вырос на 2,3%, промышленное производство достигло наивысшего темпа роста за шесть лет, розничная торговля – за четыре года, строительство – за десять лет.
"Эти процессы сопровождались ростом реальной начисленной заработной платы, который, согласно статистике Росстата, составил за год 6,8%. Правда, динамика реальных денежных доходов оставляет желать лучшего", - говорится в исследовании.
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
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Лидеры не изменились

В лидирующей группе за 2018 год не появилось новых регионов. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ, который остается лидером рейтинга восьмой год подряд. По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей.
Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Москва (102,4 тысячи рублей). Еще в девяти российских регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком работающих превышает 50 тысяч рублей, что на три больше чем в 2017 году. К ним относятся Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская область и Московская область.
Уже третий год подряд в 15 регионах максимально возможный свободный денежный остаток превышает среднее значение по стране в 44,3 тысячи рублей.
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Во всех регионах заметен рост

Во всех российских регионах по итогам 2018 года объем максимально возможного остатка после минимальных затрат в семьях с двумя детьми вырос. Наибольший рост в 2018 году был в Кабардино-Балкарской Республике. В 2017 году в Республике отмечался отрицательный результат (-1 220 рублей), но по итогам 2018 года максимально возможный остаток денежных средств в среднестатистических семьях с двумя детьми составил 6 010 рублей.
Республика Алтай поднялась в рейтинге на 12 позиций, за 2018 год максимальный объем свободных денег в семьях с двумя детьми вырос на 80%, Республика Тыва поднялась на 10 пунктов.
"В обоих случаях движение вверх связано с опережающим ростом номинальных начисленных зарплат в сравнении с минимальными затратами семей, выраженных в величине прожиточных минимумов", - отмечается в исследовании.
Наибольший рост в абсолютном выражении, превысивший 18 тысяч рублей, наблюдается в трех регионах: в Магаданской области (+20,6 тысяч рублей), Москве (+19,4 тысяч рублей) и Ненецком автономном округе (+18,3 тысяч рублей). Кроме того, еще в 16 российских регионах рост свободного денежного остатка в семьях с двумя детьми превысил прирост показателя в среднем по стране (+7,7 тысяч рублей).
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Три региона с бедными семьями

Всего в трех регионах в свободном распоряжении у семьи со средним заработком в лучшем случае остается менее 10 тысяч рублей.
"Это самый низкий показатель за годы проведения исследования. В 2017 году таких регионов было 10, в 2016 – 18, в 2015 году – 26. В одиннадцати российских регионах в среднестатистических семьях с двумя детьми остается от 10 до 15 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Состав замыкающей рейтинг группы по сравнению с прошлым годом практически не изменился. По итогам 2018 года в нее входят: Псковская область (9,9 тысячи рублей), Ивановская область (9,8 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (6 тысяч рублей).
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"Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на улучшение ситуации в области благосостояния российских семей, разрывы между материальным положением бедных и богатых регионов по-прежнему огромны и продолжают увеличиваться. При этом реальных предпосылок для изменения ситуации не наблюдается, даже с учетом положительной динамики макроэкономических показателей", - сообщается в исследовании.
По мнению экспертов РИА Новости, пока не произойдут качественные изменения в реальном секторе экономики, ожидать кардинального, заметного населению, улучшения благосостояния сложно.
* Исследование подготовили эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
Рейтинг регионов по благосостоянию семей по итогам 2018 года
00:00
Рейтинг регионов по благосостоянию семей по итогам 2018 года
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