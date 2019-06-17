Первые теледебаты кандидатов на пост премьера Британии прошли без Джонсона

ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Мария Табак. Первые дебаты кандидатов в лидеры британской Консервативной партии и премьеры в воскресенье прошли без участия лидера гонки, экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

В дебатах на телеканале Channel 4 приняли участие пять кандидатов: нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД Саджид Джавид, министр международного развития Рори Стюарт.

"Где же Борис? Если его команда не разрешает ему подискутировать с пятью довольно дружески настроенными коллегами, как он собирается вести переговоры с 27 европейскими странами?" - сыронизировал главный на данный момент противник Джонсона Хант.

Джонсон ранее заявил, что примет участие в дебатах, но на более позднем этапе предвыборной кампании, когда "какофонии" будет меньше.

Основной темой дискуссии кандидатов ожидаемо стал Brexit. Не менее ожидаемо наиболее яркий спор разразился между сторонником Brexit Домиником Раабом, стремящимся к Brexit "любой ценой" и готовым даже пойти на приостановку работы парламента, с тем чтобы депутаты не помешали Великобритании 31 октября выйти из ЕС без соглашения, и противником "жесткого Brexit" Рори Стюартом, по словам которого выход без соглашения – это "чепуха".

Против приостановки работы парламента высказались и остальные три кандидата.

Все пятеро кандидатов проявили откровенность в описании своих недостатков: Стюарт сказал, что у него много слабых сторон, Джавид признался в излишнем упрямстве, Гоув – в нетерпеливости, Рааб – в беспокойности, а Хант признал, что ему порой не хватает способности внятно изложить другой стороне свои намерения.

Гоув в ходе дебатов отметил, что из всех кандидатов именно с ним в качестве премьера лидер лейбористов Джереми Корбин меньше всего хотел бы встретиться на традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте. Нелестные слова о Корбине нашлись у всех участников дебатов.

По итогам первого раунда голосования фракции консерваторов в парламенте явным лидером на данный момент является Джонсон со 114 голосами, на втором месте - Хант с 43. Третье место - у Гоува (37 голосов). Таким образом, Джонсон набрал больше голосов парламентариев, чем его два главных конкурента вместе взятые.

Далее следуют Рааб (27), Джавид (23), Стюарт (19). За министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, после первого тура решившего снять свою кандидатуру, проголосовали 20 депутатов.

Участникам второго тура 18 июня для продолжения борьбы необходимо будет набрать не менее 10% голосов, однако не исключено, что некоторые претенденты на пост премьера снимут свои кандидатуры.

Следующие туры голосования пройдут 19 и 20 июня. Задача этих двух туров - сократить число остающихся кандидатов до двух. Будет проведено столько голосований, сколько для этого потребуется.