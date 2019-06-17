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РИА Новости
Культура

Изменяют все! О чем говорят женщины на "Кинотавре"

Вчера, 08:00
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© Предоставлено пресс-службой кинокомпании СТВКадр из фильма "Люби их всех"
Кадр из фильма Люби их всех
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании СТВ
СОЧИ, 17 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Федор Бондарчук назвал "Кинотавр" центром феминизма страны, поскольку половина режиссеров, участвующих в конкурсной программе, — женщины. Интересно, что почти все они поднимают тему измен. Но на вопросы о том, нужно ли сохранять семью во что бы то ни стало, как простить неверность и надо ли это делать, каждая отвечает по-своему.

"Верность", Нигина Сайфуллаева

"Ну не знаю, тело у актрисы красивое, смотреть было приятно, но что к чему, я не особо понял", — громко поделился мнением с соседом один из зрителей после просмотра. Другие же старались говорить шепотом — очевидно, не все были готовы к такой откровенной эротике с экрана.
Телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
13 июня, 08:00
Сочинцы назвали самую неуловимую звезду "Кинотавра"
Врач-акушер Лена (Евгения Громова) начинает подозревать мужа, артиста театра Сергея (Александр Паль) в романе с коллегой. Жена пытается организовать слежку, хочет наладить почти исчезнувший семейный секс. Не получается, и тогда она идет другим путем — изменяет. В финале наверняка задумывался эффектный разворот, но его отчасти можно предугадать: муж простит, однако Лена не остановится.
По словам режиссера, ей было важно изучить женскую сторону измены, и, надо сказать, исследование получилось. Фильм — отличный аргумент в извечном споре: "Почему, если он гуляет, значит, мачо, а если она — шалава?"

"Давай разведемся", Анна Пармас

© Предоставлено кинокомпанией СТВКадр из фильма "Давай разведёмся"
Кадр из фильма Давай разведёмся
© Предоставлено кинокомпанией СТВ
Кадр из фильма "Давай разведёмся"
"Вообще, знаете, врать сложно. Рано или поздно наступает момент, когда забываешь телефон, а любовница взяла и позвонила, — отвечает режиссер Анна Пармас на вопрос о том, как главный герой мог так "по-детски спалиться".
От врача-гинеколога Маши (Анна Михалкова) уходит муж Миша (Антон Филипенко), просидевший пять лет в декрете с детьми. Новая любовь — молодая фитнес-тренер Оксана. И здесь открывается простор для комедийного дара режиссера и героини: Маша с горя пьет с девчонками, забывает детей в детском саду, ходит к гадалке, участвует в загуле в отделении полиции. А Миша в конце концов, как надеешься с самого начала, захочет вернуться, но финал — неожиданный.
© Предоставлено кинокомпанией СТВКадр из фильма "Давай разведёмся"
Кадр из фильма Давай разведёмся
© Предоставлено кинокомпанией СТВ
Кадр из фильма "Давай разведёмся"
"Каждый живет своей жизнью. Нет общего рецепта счастья, — говорит Анна Пармас. — Мне не хочется делать выводы, никакого моралите". Выводы сделают зрители, а публика на "Кинотавре" долго аплодировала во время последней сцены, когда Маша с улыбкой дрейфовала в бассейне — счастливая.

"Однажды в Трубчевске", Лариса Садилова

© ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске"
Кадр из фильма Однажды в Трубчевске
© ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019
Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске"
"Советское кино сильнее того, что есть в сегодняшней России, и по мастерству, и по историям, — считает режиссер Лариса Садилова. — Я за социалистический реализм и вообще за социализм!"
Действительно, ее фильм, который, кстати, участвовал в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, сравнивали с советскими лентами. Другим "Однажды в Трубчевске" напомнил телефильмы выходного дня канала "Россия". Но за историей о соседях — дальнобойщике (Егор Баринов) и вязальщице (Кристина Шнайдер), изменяющих супругам, — не только "правда жизни".
© ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске"
Кадр из фильма Однажды в Трубчевске
© ШиМ-фильм, Арси фильм, 2019
Кадр из фильма "Однажды в Трубчевске"
Дело в том, что в фильме Ларисы снимались лишь четыре актера, все другие роли исполнили жители Трубчевска — реального города в Брянской области. Это заметит даже неподготовленный зритель, и не потому, что обычные люди недотягивают до профессионалов. Наоборот, они органичны и естественны. В некоторых сценах — например, с хозяйкой дома, которая вспоминает, как в городе были немцы, — затмевают актеров.

"Люби их всех", Мария Агранович

© Предоставлено пресс-службой кинокомпании СТВКадр из фильма "Люби их всех"
Кадр из фильма Люби их всех
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании СТВ
Кадр из фильма "Люби их всех"
"Деньги — это свобода и возможность не трахаться ни с кем", — говорит главная героиня фильма, представляющаяся разными именами для каждого из мужчин, которого разводит на деньги. Один знает ее как Веру, другой — как Надежду, но нет такого, с кем она была бы Любовью.
Это почти история о суккубе — демоне разврата, дьяволе в женском обличье, который, по легенде, вызывает у молодых мужчин похотливые сны. И герои Марии Агранович — очень богатый (Сергей Гармаш), для которого демон стал студенткой в три раза его младше, и просто богатый (Александр Кузнецов), умудрившийся влюбиться в "сироту из детского дома", — не хотят просыпаться.
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании СТВКадр из фильма "Люби их всех"
Кадр из фильма Люби их всех
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании СТВ
Кадр из фильма "Люби их всех"
Режиссер не просто берет за основу архетипический сюжет, но и придает ему социальную глубину. Да, Саша (Алена Михайлова), никакой не суккуб, а просто девочка, которую в детстве не любила мама. Та периодически появляется в жизни дочери и сейчас просит денег, а получив — уходит.
"Мама, я беременна, — признается героиня в финале, прислонившись к двери, за которой скрылась мать. — Только бы не девочка".

"Троица", Ян Гэ

© пресс-служба кинокомпании Кадр из фильма "Троица" (реж. Ян Гэ)
Кадр из фильма из фильма Троица (реж. Ян Гэ)
© пресс-служба кинокомпании
Кадр из фильма "Троица" (реж. Ян Гэ)
"Мне интересна тема измен. Я воспитывалась в китайской культуре, где самое важное в жизни — брак, и ты должен быть верным ему до конца, — сказала Ян Гэ РИА Новости. — Но, пожив в России, где очень много разводов, я вижу другой подход. Китаянка стерпит измену, русская не смолчит и уйдет. Это очень круто, вы молодцы".
Любопытно, что режиссер сделала вершиной любовного треугольника женщину, которой пришлось отвечать не на вопрос "простить ли измену", а "изменять ли". После ответа героиня перестает все воспринимать как данность: веру, семью, любовь и, самое главное, свою роль в этом мире.
Актриса из Китая Ян Гэ
9 июня, 08:00
Актриса Ян Гэ: если я выкрутилась в России — сможете и вы!
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КультураАнна ПармасАнна МихалковаКинотаврФедор БондарчукСочи
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