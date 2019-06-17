Штрафы и запреты: за что туристов теперь заставят платить на пляжах

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Потные и почти голые — лишь в плавках и купальниках — туристы на набережных и в парках раздражают жителей курортов. В прошлом году в Геленджике даже создали компьютерную игру "Голопузики", в которой каждый желающий может шлепнуть раздетого туриста. Судя по счетчику, 70 тысяч виртуальных отдыхающих уже отшлепали. Некоторые аспекты пляжной жизни в России и других странах контролируются законодательно. О том, что запрещено на побережье, когда штрафуют за песочные замки и где проблемы возникают из-за купальника, — в материале РИА Новости.

Здоровый образ жизни на воде

Большинство запретов стандартны: на пляжах нельзя мусорить и распивать спиртные напитки. В этом году Ассамблея (законодательный орган) штата Гоа в Индии одобрила поправку в закон о туризме: употребление алкоголя, приготовление пищи и разбрасывание мусора в туристических местах теперь считается уголовным преступлением. Отдыхающим грозит штраф — если не оплатить, можно угодить в тюрьму.

В Таиланде с февраля прошлого года запрещено курение на пляжах. Нарушителям — штраф на 100 тысяч бат (около трех тысяч долларов) или тюремное заключение сроком до года. "Хотя курение в общественных местах сильно ограничено, на многих популярных пляжах есть специальные зоны, где запрет не действует", — уточняет Виктория Худаева, представитель крупного туроператора.

В России штраф — от 500 до 1500 рублей — могут выписать за курение на пляже, в кафе, ресторане. Но в некоторых заведениях общепита под открытым небом дымить разрешают.

В Европе размер штрафа за курение в неположенном месте в зависимости от страны и предыдущих нарушений колеблется от 50 до нескольких тысяч евро. На одних европейских пляжах можно дымить, на других — нет. В Италии курение запрещено, в частности, на восьмикилометровом пляже Бибионе (Венеция), на некоторых пляжах Сардинии, Лигурии и других.

На летних верандах кафе и ресторанов в Европе против курения обычно не возражают.

Штраф за пластик и песок

Во многих странах отказываются от пластиковых пакетов и контейнеров. В том числе — в Таиланде на острове Ко Самет. Штраф до 500 евро полагается туристам, которые попытаются воспользоваться пластиковой одноразовой посудой на итальянских островах Тремити (их пять). То же самое с 1 мая на Капри, а с 1 июня — на египетских курортах Хургада и Марса-Алам. Таких пляжей все больше — уточните ситуацию перед поездкой.

В странах с богатым историческим наследием запрещено забирать и вывозить предметы, найденные на берегу или дне моря. В Таиланде, Египте очень строго наказывают за сбор, хранение и вывоз кораллов.

"Итальянский остров Сардиния славится прекрасными песчаными пляжами, поэтому власти запретили вывозить песок, — отмечает Виктория Худаева. — Это жестко контролируют при проверке багажа". Уже были случаи, когда туристов штрафовали.

В японском городе Тоттори очень красивые песчаные дюны. Так вот, тут нельзя делать надписи на песке. На испанской Майорке оштрафуют за возведение замков из песка. На филиппинском острове Боракай, куда ограничен доступ туристам, также стоит воздержаться от архитектурных экспериментов. Кроме того, там запрещены танцы с огнем и файер-шоу, курение, употребление алкоголя и пикники.

В Доминикане нельзя трогать морских звезд и фотографироваться с ними.

Кодекс поведения на пляже

Все эти запреты связаны с борьбой за сохранение окружающей среды. Есть специальный кодекс поведения на пляжах с международным сертификатом "Голубой флаг". Всего их на планете более 4,5 тысячи.

Там нельзя мусорить, разжигать костры, в сезон ограничены все строительные работы, рассказывает представитель национальной организации — оператора программы "Голубой флаг" Галина Цветкова: "Не стоит загрязнять воду: "писающий мальчик" — под запретом, — шутит она. — На душевых кабинах рекомендуется установить специальный знак с перечеркнутым моющим средством. Шампунем лучше не пользоваться".

Еще одна особенность пляжей с голубыми флагами — раздельный сбор мусора. Кроме того, сюда запрещено приходить с животными.

По словам сотрудника одного из московских пляжей в Серебряном бору, ограничения у них те же: нельзя употреблять алкоголь, разжигать костер, ломать ветки. Правда, домашние питомцы не под запретом.

Без бикини и буркини

Внешний вид на пляжах тоже регулируется. Пока на российских курортах шлепают виртуальных голопузых туристов, в Черногории власти Будвы обсуждают купальники и обнаженный торс. Как рассказал РИА Новости член городского совета партии URA Блажо Радженович, депутаты городского собрания предложили штрафовать отдыхающих за прогулку в общественных местах с обнаженным торсом на 500 евро, за появление в купальнике или плавках вне пляжа — на 600 евро, а за принесенный на пляж обед — на 700 евро.

В Хорватии такие запреты уже ввели — по просьбам местных жителей.

Естественно, наиболее строгое отношение к одежде в мусульманских странах, там наказания куда более серьезные. Но даже во вполне светской Турции можно столкнуться с неожиданными ограничениями. Так, например, летом прошлого года в одном турецком отеле россиянку Анастасию Монстович попросили убрать геолокацию к фотографиям в бикини, сделанным на пляже гостиницы, так как отель ориентируется на клиентов-мусульман.

Два года назад на побережье Франции попробовали запретить буркини (мусульманский наряд для купания), но в конце концов отказались от этой идеи.