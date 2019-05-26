В Японии власти будут штрафовать туристов за надписи на песчаном пляже

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В японском городе Тоттори, который известен своими песчаными дюнами, привлекающими туристов со всего света, власти запретили делать надписи на песке, В японском городе Тоттори, который известен своими песчаными дюнами, привлекающими туристов со всего света, власти запретили делать надписи на песке, сообщает Lonely Planet.

Нарушители будут оштрафованы на 50 000 иен (примерно 30 тысяч рублей). Также в Тоттори установят специальные таблички, запрещающие устраивать фейерверки и оставлять в дюнах мусор.

С ростом числа туристов в Тоттори увеличилось и количество надписей на песке. Так, в марте этого года было зафиксировано 3 334 инцидента, а годом ранее их было всего 228.

Совсем недавно власти попросили пару стереть 25-метровую надпись "С днем рождения, Натали!". Подобных "сообщений" в дюнах довольно много, их периодически удаляет специальная группа волонтеров.