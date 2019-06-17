Гибель на Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина

По словам водителя такси, который работал со съемочной группой в Луганске, сначала группа отправилась снимать дом в Каменнобродском районе Луганска, пострадавший от обстрела. После этого журналисты хотели направиться на блокпост, но ополченцы их отговаривали, потому что это было опасно. Корреспонденты настаивали, им нужно было снять репортаж. Тогда человек 10 ополченцев решили сопроводить съемочную группу к посту ГАИ. Водитель остался у машины.