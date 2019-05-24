Савченко решила "взять на поруки" экс-начальника Генштаба ВСУ Заману

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что уважает экс-начальника Генштаба ВС Украины Владимира Заману за силу воли и решимость "не выполнять преступный приказ" в 2014 году и приняла решение взять его на поруки.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что украинские правоохранители заподозрили экс-начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины Заману в госизмене. По данным следствия, он сократил численность армии больше, чем предусматривал закон, и расформировал 70 воинских частей и соединений. В пятницу Киевский апелляционный суд отменил арест Заманы и отпустил его под личное обязательство.

"Была на суде у генерала Владимира Заманы. Приняла решение брать этого человека на поруки. Генерала Замана, несмотря на все, я уважаю за то, что ему хватило решимости и силы воли в 2014 году, будучи начальником Генерального штаба ВС Украины, не выполнить преступный приказ Верховного Главнокомандующего, в то время Януковича, и он отказался вводить войска против украинского народа на Майдан", - написала Савченко на своей странице в Facebook

Генерал Владимир Замана покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку. Свое решение Думанский объяснил тем, что "происходит втягивание военных в гражданский конфликт", что он считает недопустимым. По его словам, "это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что непозволительно". Минобороны в ответ заявило, что "бывшие начальник генерального штаба и его заместитель вводят в заблуждение военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, которые четко выполняют задачи по назначению".