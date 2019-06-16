На Украине нет современных зданий из-за коррупционеров, заявил Саакашвили

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что на Украине нет ни одного города с современной архитектурой.

"Мне очень жаль, что когда я смотрю на все украинские города, нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами. Потому что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье.

По его словам, на строительство моста в Тбилиси потратили меньше, чем на стеклянный мост в Киеве.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.