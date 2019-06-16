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РИА Новости

На Украине нет современных зданий из-за коррупционеров, заявил Саакашвили

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что на Украине нет ни одного города с современной архитектурой.
"Мне очень жаль, что когда я смотрю на все украинские города, нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами. Потому что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье.
Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
8 июня, 13:02
Саакашвили заявил, что его партия самостоятельно пойдет на выборы в Раду
По его словам, на строительство моста в Тбилиси потратили меньше, чем на стеклянный мост в Киеве.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
3 июня, 18:46
Саакашвили собрался в Грузию. А пока удивляет УкраинуМихаил Саакашвили всего несколько дней назад вернулся на Украину, но наговорить успел уже очень много. Дальше планирует поражать Грузию. Конечно, если его там не арестуют.
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Ситуация на УкраинеМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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