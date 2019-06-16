Клинцевич оценил заявление Болтона о военном контракте Москвы и Каракаса

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о новом военном контракте с Венесуэлой типичной конспирологией.

Ранее Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму в 209 миллионов долларов.

"Типичнейшая конспирология. Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон расписался в полном незнании нашей страны", - написал сенатор на своей странице в Facebook

"К тому же он явно не в ладах с цифрами", - добавил Клинцевич. Сенатор пояснил, что озвученная Болтоном сумма – "менее 13,5 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, что составляет что-то в районе 0,075% от расходной части федерального бюджета России на 2019 год, – кроме смеха вообще ничего не вызывает".

Он подчеркнул, что взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество между РФ и Венесуэлой ведет отчет от межправительственного соглашения, подписанного в мае 2001 года, и успешно развивается. "Что называется, все. Точка. Остальное от лукавого",- написал сенатор.