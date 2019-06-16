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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Клинцевич оценил заявление Болтона о военном контракте Москвы и Каракаса

Вчера, 21:27
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич на заседании Совета Федерации РФ
Франц Клинцевич на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Франц Клинцевич на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о новом военном контракте с Венесуэлой типичной конспирологией.
Ранее Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму в 209 миллионов долларов.
"Типичнейшая конспирология. Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон расписался в полном незнании нашей страны", - написал сенатор на своей странице в Facebook.
"К тому же он явно не в ладах с цифрами", - добавил Клинцевич. Сенатор пояснил, что озвученная Болтоном сумма – "менее 13,5 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, что составляет что-то в районе 0,075% от расходной части федерального бюджета России на 2019 год, – кроме смеха вообще ничего не вызывает".
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Он подчеркнул, что взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество между РФ и Венесуэлой ведет отчет от межправительственного соглашения, подписанного в мае 2001 года, и успешно развивается. "Что называется, все. Точка. Остальное от лукавого",- написал сенатор.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСовет Федерации РФФранц КлинцевичВенесуэлаРоссияСША
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