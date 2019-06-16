Молдавский политик Усатый сообщил, что прокуроры его отпустили

КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Бывший мэр молдавского города Бельцы и председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, который был задержан на въезде в страну, сообщил журналистам, что прокуратура отпустила его после заслушивания показаний, но он должен будет явиться по первому требованию правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Усатый был задержан при въезде в Молдавию, политик сообщил своим сторонникам, встречавшим его на границе, что его везут в Кишинев. Его доставили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

"Сегодня прокуроры отменили мандаты на мой арест, этого следовало ожидать, но я обязан буду являться по первому требованию прокуроров. Я дал показания, буду настаивать, чтобы меня вызывали, хочу быстрее с этим закончить", - сказал Усатый.

Политик связывает свое преследование с тем, что он выступал в качестве оппозиции по отношению к правящей ранее в стране Демократической партии.

"Меня обвиняют во всем - там заказные убийства, там контрабанда, причем нет никаких доказательств, кроме чьих-то слов, часть дел развалилась еще по дороге. Я много лет назад стал неугодным, но мы будем двигаться вперед", - сказал Усатый, добавив, что в ближайшие дни намерен встречаться с представителями своей партии в разных районах страны.

Ренато Усатого обвиняют в организации организованной преступной группировки, члены которой совершили два преступления – присвоение чужого имущества и покушение на убийство. Ранее в своем обращении в Facebook Усатый заявил, что его "пытаются привязать к делу о покушении на (банкира) Горбунцова". По его словам, дело против него было возбуждено 16 октября 2017 года. В феврале 2018 года Усатый объявил об отставке с поста мэра города Бельцы, поскольку посчитал, что не может управлять им на расстоянии.