Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T20:54Z
https://ria.ru/20190616/1555615566.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/136370/78/1363707801_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4961c7a9545a8275d086af1465cc4162.jpg
РИА Новости

Молдавский политик Усатый сообщил, что прокуроры его отпустили

Вчера, 20:54
5412
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкРенато Усатый
Ренато Усатый
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Ренато Усатый. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Бывший мэр молдавского города Бельцы и председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, который был задержан на въезде в страну, сообщил журналистам, что прокуратура отпустила его после заслушивания показаний, но он должен будет явиться по первому требованию правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что Усатый был задержан при въезде в Молдавию, политик сообщил своим сторонникам, встречавшим его на границе, что его везут в Кишинев. Его доставили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
"Сегодня прокуроры отменили мандаты на мой арест, этого следовало ожидать, но я обязан буду являться по первому требованию прокуроров. Я дал показания, буду настаивать, чтобы меня вызывали, хочу быстрее с этим закончить", - сказал Усатый.
Политик связывает свое преследование с тем, что он выступал в качестве оппозиции по отношению к правящей ранее в стране Демократической партии.
Конституционный Суд Молдавии и палатки сторонников Демократической партии в Кишиневе, Молдова
15 июня, 16:26
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
"Меня обвиняют во всем - там заказные убийства, там контрабанда, причем нет никаких доказательств, кроме чьих-то слов, часть дел развалилась еще по дороге. Я много лет назад стал неугодным, но мы будем двигаться вперед", - сказал Усатый, добавив, что в ближайшие дни намерен встречаться с представителями своей партии в разных районах страны.
Ренато Усатого обвиняют в организации организованной преступной группировки, члены которой совершили два преступления – присвоение чужого имущества и покушение на убийство. Ранее в своем обращении в Facebook Усатый заявил, что его "пытаются привязать к делу о покушении на (банкира) Горбунцова". По его словам, дело против него было возбуждено 16 октября 2017 года. В феврале 2018 года Усатый объявил об отставке с поста мэра города Бельцы, поскольку посчитал, что не может управлять им на расстоянии.
Сам банкир Герман Горбунцов фигурирует в деле убийства депутата Госдумы РФ Руслана Ямадаева, а также в деле о покушении на Александра Антонова, главу Konvers Group из России. Двадцатого марта 2012 года Горбунцов выжил в результате покушения на убийство в Лондоне.
Сотрудники правоохранительных органов охраняют вход в здание правительства Молдавии во время митинга сторонников Демократической партии Молдавии
14 июня, 20:00
Общего противника больше нет. Новый поворот ситуации в МолдавииДемпартия Молдавии объявила, что сформированное ею правительство уходит в отставку, президент Игорь Додон поздравил страну с этой "символической" победой. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
2221112
Обсудить 2
Ренато УсатыйМолдавияВ мире
Рекомендуем
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
РИА
Новости
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Актер Станислав Садальский
Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Лента
новостей
Видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор ЧАЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
В Алтайском крае осудили жителя Белгородской области, развращавшего детей
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Совбез заявил об отсутствии оснований для остановки "Северного потока — 2"
Президент Польши Анджей Дуда
"Удар ниже пояса". Польский журналист пристыдил Дуду за слова о русских
Международный конкурс Чайковского откроется выступлением пианиста Трифонова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
11:24Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития
11:21Трое жителей Ижевска убили двух мужчин и похитили десять миллионов рублей
11:18Устроивший стрельбу на рынке в Азербайджане сдался полиции
11:18В Индии пропал иллюзионист пропал, пытаясь порвать оковы под водой
11:14США хотят отложить публикацию "сделки века" по Ближнему Востоку до ноября
Лента новостейМолния