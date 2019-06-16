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РИА Новости

В Башкирии в ДТП с двумя иномарками погиб ребенок

Вчера, 20:17
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УФА, 16 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии, в результате погиб один ребёнок, семь человек, среди которых двое детей, получили травмы, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в Бирском районе, на 88 километре автодороги Уфа-Янаул около 19.00 (17.00) часов столкнулись встречные Volkswagen Polo под управлением 33-летнего уфимца и Skoda Fabia, за рулём которого находился 41-летний мужчина.
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"В результате аварии 11-летний пассажир Volkswagen скончался в больнице, его водитель и две пассажирки, 23 и 33 лет, госпитализированы. Водитель Skoda, его 39-летняя пассажирка, а также двое детей, 3 и 15 лет, с травмами доставлены в больницу",- сообщили в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.
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