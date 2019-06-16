В Башкирии в ДТП с двумя иномарками погиб ребенок

УФА, 16 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии, в результате погиб один ребёнок, семь человек, среди которых двое детей, получили травмы, сообщили в ГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в Бирском районе, на 88 километре автодороги Уфа-Янаул около 19.00 (17.00) часов столкнулись встречные Volkswagen Polo под управлением 33-летнего уфимца и Skoda Fabia, за рулём которого находился 41-летний мужчина.

"В результате аварии 11-летний пассажир Volkswagen скончался в больнице, его водитель и две пассажирки, 23 и 33 лет, госпитализированы. Водитель Skoda, его 39-летняя пассажирка, а также двое детей, 3 и 15 лет, с травмами доставлены в больницу",- сообщили в Госавтоинспекции.