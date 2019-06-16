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РИА Новости
Культура

Симпатии зрителей "Кинотавра" достались комедии "Давай разведемся"

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Приз зрительских симпатий на фестивале "Кинотавр" получил фильм Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной женской роли, передает корреспондент РИА Новости.
Героиня Михалковой - врач-гинеколог Маша. От нее к другой женщине уходит муж (Антон Филипенко). Маша, у которой двое малолетних детей, начинает бороться за него с молодой фитнес-тренером Оксаной.
Второе место по результатам зрительского голосования занял фильм "Бык" Бориса Акопова о "лихих 90-х". На третьем месте оказалась эротическая мелодрама "Верность" Нигины Сайфуллаевой с Александром Палем в главной роли.
Призы за лучший дебют от старейшего журнала "Искусство кино" получили сразу два фильма из конкурсной программы - "Бык" и Sheena 667 Григория Добрыгина про виртуальную любовь.
Критики из разных российских СМИ назвали лучшим фильмом конкурса "Верность". Второе место они отдали фильму "Мальчик русский" Александра Золотухина о Первой мировой войне. На третьем месте - "Керосин" Юсупа Разыкова, картина посвящена русским матерям.
Председатель жюри конкурса Кинотавр. Короткий метр, актриса, продюсер Анна Михалкова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
13 июня, 12:03
Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
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КультураАнна ПармасАнна МихалковаКинотаврСочи
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