Симпатии зрителей "Кинотавра" достались комедии "Давай разведемся"

СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Приз зрительских симпатий на фестивале "Кинотавр" получил фильм Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной женской роли, передает корреспондент РИА Новости.

Героиня Михалковой - врач-гинеколог Маша. От нее к другой женщине уходит муж (Антон Филипенко). Маша, у которой двое малолетних детей, начинает бороться за него с молодой фитнес-тренером Оксаной.

Второе место по результатам зрительского голосования занял фильм "Бык" Бориса Акопова о "лихих 90-х". На третьем месте оказалась эротическая мелодрама "Верность" Нигины Сайфуллаевой с Александром Палем в главной роли.

Призы за лучший дебют от старейшего журнала "Искусство кино" получили сразу два фильма из конкурсной программы - "Бык" и Sheena 667 Григория Добрыгина про виртуальную любовь.