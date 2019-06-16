В Совбезе назвали новых участников мирового форума по безопасности

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Список стран, которые представляют участники предстоящей 18-20 июня в Уфе X международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пополнится новыми странами, в том числе островными государствами Океании, рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в Список стран, которые представляют участники предстоящей 18-20 июня в Уфе X международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пополнится новыми странами, в том числе островными государствами Океании, рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в интервью "Российской газете".

Венедиктов отметил, что "широчайший географический охват" является одной из уникальных особенностей этих встреч. В минувшем году на встрече в Сочи было представлено 118 государств, из которых более 50 - на высоком уровне, напомнил он.

"Приезжают гости с Ближнего Востока, из Азии, Африки, Латинской Америки и даже островных государств Океании. К примеру, в этом году в форуме впервые принимают участие Кабо-Верде, Эсватини, Восточный Тимор, Науру, Коморские Острова, Сьерра-Леоне, Мальдивы и еще целый ряд других стран - всех сразу и не перечислить", - сказал Венедиктов.