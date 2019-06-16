В Сахалинской области инспектор ДПС покончил с собой на службе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Южно-Курильском районе Сахалинской области покончил с собой 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции. Об этом сообщает издание Sakhalin.info.
Инцидент произошел во время дежурства. Врио начальника районного ОГИБДД обнаружил у старшего лейтенанта признаки алкогольного опьянения и отстранил его от работы.
Они направились на служебном автомобиле в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Когда нужно было выходить из машины, инспектор ДПС попытался покончить с собой. Коллеги вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.
Ранее мужчина получил дисциплинарное взыскание из-за несвоевременного выхода из отпуска.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Назначена служебная проверка.