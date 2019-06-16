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РИА Новости

Помощница Волчек рассказала о ее самочувствии

Вчера, 18:42
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПразднование юбилея театра "Современник" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес"
Празднование юбилея театра Современник в рамках Открытого фестиваля искусств Черешневый лес
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Помощница худрука московского театра "Современник" Галины Волчек рассказала радиостанции "Говорит Москва" о ее состоянии.
По ее словам, у артистки "все отлично".
"Просто легла капельницу сделать. Все хорошо с ней", – сказала она.
Ранее Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили сообщил, что актриса будет проходить плановое обследование дыхательной системы в течение нескольких дней. Жизни Волчек ничего не угрожает.
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Галина ВолчекМосква
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