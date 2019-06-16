Помощница Волчек рассказала о ее самочувствии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Помощница худрука московского театра "Современник" Галины Волчек рассказала радиостанции "Говорит Москва" о ее состоянии.
По ее словам, у артистки "все отлично".
"Просто легла капельницу сделать. Все хорошо с ней", – сказала она.
Ранее Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили сообщил, что актриса будет проходить плановое обследование дыхательной системы в течение нескольких дней. Жизни Волчек ничего не угрожает.