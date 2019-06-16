Совбез заявил об отсутствии оснований для остановки "Северного потока — 2"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Совбез не нашел юридических оснований для остановки "Северного потока — 2", заявил заместитель секретаря СБ Александр Венедиктов.

"Он полностью соответствует нормам международного морского и экологического права, Третьего энергетического пакета, финских, шведских, датских и немецких законов", — сказал Венедиктов в интервью " Российской газете ".

По его словам, противники "Северного потока — 2" из-за отсутствия реальных аргументов действуют вне правового поля, используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике.

"Успешному завершению проекта способствует высокая заинтересованность наших партнеров в его скорейшем запуске. Причем эта заинтересованность носит исключительно экономический, а не политический характер", — добавил он.

Венедиктов напомнил, что недавно американское консалтинговое агентство "Артур Литтл" представило доклад о том, какие выгоды европейская экономика получит от реализации проекта.

"Речь идет о положительном эффекте в размере немногим менее десяти миллиардов евро и рабочих местах более чем для 57 тысяч человек, из которых почти четыре миллиарда евро и 24 тысячи рабочих мест достанутся Германии. Если учесть косвенные факторы, то цифры будут даже выше. Хороший экономический импульс получат Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Италия, Великобритания", — отметил Венедиктов.

"Кстати говоря, мотивация противников "Северного потока — 2" также экономическая. Перспектива появления мощного конкурента на рынке голубого топлива пугает ряд влиятельных энергетических корпораций, тем более что сжиженный газ, предлагаемый ими в качестве альтернативы нашему, выше по цене примерно на 30 процентов. Немудрено, что при таком неблагоприятном раскладе в ход пойдут любые аргументы против конкурента", — сказал замсекретаря Совбеза.

В интересах Европы

В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.