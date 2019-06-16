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РИА Новости

Совбез заявил об отсутствии оснований для остановки "Северного потока — 2"

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Совбез не нашел юридических оснований для остановки "Северного потока — 2", заявил заместитель секретаря СБ Александр Венедиктов.
"Он полностью соответствует нормам международного морского и экологического права, Третьего энергетического пакета, финских, шведских, датских и немецких законов", — сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
14 июня, 12:34
Удастся ли США запугать участников "Северного потока-2"? Мнение экспертаВ конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман оценил последствия от введения санкций.
По его словам, противники "Северного потока — 2" из-за отсутствия реальных аргументов действуют вне правового поля, используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике.
"Успешному завершению проекта способствует высокая заинтересованность наших партнеров в его скорейшем запуске. Причем эта заинтересованность носит исключительно экономический, а не политический характер", — добавил он.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
9 июня, 08:00
Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году
Венедиктов напомнил, что недавно американское консалтинговое агентство "Артур Литтл" представило доклад о том, какие выгоды европейская экономика получит от реализации проекта.
"Речь идет о положительном эффекте в размере немногим менее десяти миллиардов евро и рабочих местах более чем для 57 тысяч человек, из которых почти четыре миллиарда евро и 24 тысячи рабочих мест достанутся Германии. Если учесть косвенные факторы, то цифры будут даже выше. Хороший экономический импульс получат Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Италия, Великобритания", — отметил Венедиктов.
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"Кстати говоря, мотивация противников "Северного потока — 2" также экономическая. Перспектива появления мощного конкурента на рынке голубого топлива пугает ряд влиятельных энергетических корпораций, тем более что сжиженный газ, предлагаемый ими в качестве альтернативы нашему, выше по цене примерно на 30 процентов. Немудрено, что при таком неблагоприятном раскладе в ход пойдут любые аргументы против конкурента", — сказал замсекретаря Совбеза.

В интересах Европы

В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в конце мая, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Александр ВенедиктовСеверный поток-2ЕвросоюзГерманияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Проект будет достроен и запущен , он нужен всем , кроме Украины и Америки .
16 июня, 18:48
Юрий Иванов
3520021
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