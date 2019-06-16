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РИА Новости

Лолита выступила с заявлением после скандала с шуткой про Крым

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская на четвертой "Реальной премии MUSICBOX 2016", проходящей в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
Певица Лолита Милявская на четвертой Реальной премии MUSICBOX 2016, проходящей в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Певица Лолита Милявская прокомментировала заявление украинского блогера Татьяны Микитенко, которая выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало про Крым намекала на план "распилить страну рано или поздно".

"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса", — сказала артистка в беседе с "КП".

Она добавила, что шутка, по ее мнению, очень смешная.
Лолита также сказала, что на видео двадцатилетней давности она настоящая "красотка".

О чем пошутил Цекало

Скандал возник из-за шутки, прозвучавшей в новогоднем огоньке в 1999 году. Лолита с Цекало тогда еще работали в кабаре-дуэте "Академия". На опубликованном в Сети видео артист рассуждает о том, что изменится в жизни людей в наступающем году. Он прогнозирует, что преступность совсем исчезнет, все россияне выиграют в лотерею, "родят дерево и посадят сына".
Лолита в это время сидит рядом и кивает.
"Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — сказал Цекало в конце ролика.
Четвертая Реальная премия MUSICBOX 2016
Вчера, 16:05
В Сети прокомментировали слова Лолиты о "потомках Нострадамуса"

"Распилить страну"

Спустя 20 лет на видео наткнулась Микитенко. В ходе фестиваля "Днепровский пост" она рассказала присутствующим, что от телевизионного контента девяностых годов можно "офигеть", и привела в пример шутку Лолиты и Цекало про Крым. Вывод из этого, по мнению блогера, следует один.
"Они всегда нас планировали распилить рано или поздно", — заявила Микитенко.
Она добавила, что никакой независимости у Украины на самом деле не было.
"Это была такая же иллюзия, как вот это "равноправие", которое было в Советском Союзе", — отметила блогер.
Она пояснила, что настоящее равноправие есть только в Европе.
"Те женщины, которые сейчас нормально имеют все права и возможности, и равность, и все в Европе, они это проживали позже, осознанно и выбороли, а не просто им вот", — сказала Микитенко, воздержавшись от дальнейших объяснений.
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
15 июня, 14:29
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Лолита МилявскаяКрымУкраинаВ мире
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