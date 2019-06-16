Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанах

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Правительство Израиля провело на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием "Рамат-Трамп" на месте, где предполагается построить поселок в честь президента США.

Так израильтяне хотят отблагодарить Дональда Трампа за недавнее признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее со стороны Сирии.

"Мы горды тем, что имеем возможность основать населенный пункт и воздать должное нашему великому другу. Мы продолжим строить и развивать Голаны на благо их жителей, евреев и неевреев, во имя будущего всего Государства Израиль", - сказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он провел торжественное заседание кабинета на Голанских высотах. Туда был также приглашен посол США Дэвид Фридман, который поблагодарил Нетаньяху за "экстраординарный жест" в отношении Трампа. "Он вполне заслужен, но он очень ценим", - отметил дипломат.

Выступая на церемонии инаугурации нового поселка, Нетаньяху заявил, что Голаны навсегда останутся израильскими, и назвал американское признание аннексии "трезвым решением, отражающим необратимую реальность". По его словам, если бы Голанские высоты не перешли под контроль Израиля, то сегодня бы там стояли военизированные формирования Ирана, он пообещал продолжить борьбу с их присутствием в соседней Сирии.

Фридман счёл наименование поселка в честь Трампа лучшим подарком к недавно отмечавшемуся дню рождения президента США. Дипломаты, по его словам, провели исторические изыскания и выяснили, что имена американских лидеров присваивались населенным пунктам за рубежом три или четыре раза. Однажды это уже было сделано в Израиле: в 1949 году на его карте появилась деревня Кфар-Трумэн - в честь Гарри Трумэна, признавшего независимость еврейского государства, рассказал Фридман.

После заседания правительства Нетаньяху и Фридман сдернули покрывало со знака с названием будущего поселка - Рамат-Трамп или "Высоты Трампа" в переводе с иврита. Местные СМИ пишут, что дать реальный старт строительным работам сможет только будущий кабинет, который будет сформирован по итогам вторых за год выборов, назначенных на 17 сентября.