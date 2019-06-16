Задержанного молдавского политика Усатого доставили в прокуратуру

КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Бывший мэр молдавского города Бельцы и председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, задержанный на таможенном посту "Скулены", доставлен в молдавскую прокуратуру для дачи показаний, сообщает Генеральный инспекторат полиции республики.
Ранее сообщалось, что Усатый задержан на въезде в Молдавию, политик сообщил своим сторонникам, встречавшим его на границе, что его везут в Кишинев.
"Сегодня, 16 июня 2019 года около 14 часов (совпадает с мск) Усатый Ренато был задержан на таможне "Скулены" сотрудниками полиции и прокурорами. На данный момент он доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что сторонники Усатого устроили возле прокуратуры митинг в поддержку своего лидера, манифестация завершилась "без инцидентов".
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"Полиция никогда не заменит правосудие ни в каком контексте, независимо от имени или публичной функции лица, которое в соответствии с законодательством Республики Молдова или решениями суда подлежит временной или окончательной санкции. Гражданин Усатый Ренато будет подчиняться положениям последних решений молдавских судов", - подчеркивается в сообщении.
Ренато Усатого обвиняют в организации организованной преступной группировки, члены которой совершили два преступления – присвоение чужого имущества и покушение на убийство. Ранее в своем обращении в Facebook Усатый заявил, что его "пытаются привязать к делу о покушении на (банкира) Горбунцова". По его словам, дело против него было возбуждено 16 октября 2017 года. В феврале 2018 года Усатый объявил об отставке с поста мэра города Бельцы, поскольку посчитал, что не может управлять городом на расстоянии.
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