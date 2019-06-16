В Сети прокомментировали слова Лолиты о "потомках Нострадамуса"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей прокомментировали слова певицы Лолиты Милявской, которая назвала себя и Александра Цекало "потомками Нострадамуса".
Ранее украинский блогер Татьяна Микитенко вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали". Комментируя слова Микитенко, Лолита попросила считать дуэт "Академия" "потомками" известного предсказателя.
5 апреля, 20:45Лолита призналась, что ее "корежит" от Цекало
Пользователи соцсетей сразу стали искать в выступлениях дуэта и другие "подсказки".
"Они и про "Нафтогаз" предсказывали: ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты", — вспомнил @m_s_sms.
Также комментаторы попросили "ускориться" с Карпатами и как можно чаще шутить на такие темы.
"А почему нас не просят забрать Карпаты?" — написала Светлана Светличная.
"Пророчество сбылось с небольшим опозданием. Но про Карпаты — это к чехам, венграм, полякам", — подчеркнул @EvgEpifancev.
"Теперь им нужно срочно шутить про Аляску", — отметил Сергей Казаков.
Некоторые пользователи забеспокоились о судьбе артистов и предположили, что теперь Цекало и Милявскую ждут не только запрет въезда на Украину, но и санкции.
"Ну наконец-то нам объяснили, отчего Крым ушел. Виноваты Цекалы", — поиронизировал @GrossVad.
При этом в комментариях отметили, что с такими способностями артистов ждет возвращение на отечественное телевидение.
"В "Битву экстрасенсов" их", — заключил Сергей Михайлов.