МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его партия будет отстаивать интересы украинцев, которые хотят покончить с "тарифным геноцидом", хотят изменения экономического курса, появлений рабочих мест, повышения уровня дохода и благосостояния, а также мира.

Ранее Медведчук сказал, что Украина находится в глубоком экономическом кризисе и без изменения курса не сможет продержаться более года.

"Люди хотят покончить с тарифным геноцидом, хотят изменения экономического курса, чтобы появились рабочие места, повышался уровень дохода и благосостояния, хотят мира. И наша партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет отстаивать интересы этих людей", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.