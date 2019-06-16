Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T15:49Z
https://ria.ru/20190616/1555611585.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155203/85/1552038538_0:261:2049:1413_1036x0_80_0_0_ef170c0919d0a203273e70e8db1fc56c.jpg
РИА Новости

Медведчук заявил, что его партия будет отстаивать интересы украинцев

Вчера, 15:49
584
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его партия будет отстаивать интересы украинцев, которые хотят покончить с "тарифным геноцидом", хотят изменения экономического курса, появлений рабочих мест, повышения уровня дохода и благосостояния, а также мира.
Ранее Медведчук сказал, что Украина находится в глубоком экономическом кризисе и без изменения курса не сможет продержаться более года.
"Люди хотят покончить с тарифным геноцидом, хотят изменения экономического курса, чтобы появились рабочие места, повышался уровень дохода и благосостояния, хотят мира. И наша партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет отстаивать интересы этих людей", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в воскресенье.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
15 июня, 00:35
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу. ЦИК утвердил календарный план организации и проведения парламентских выборов.
1430021
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукВ мире
Рекомендуем
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан
Еврокомиссар Хан и Майя Санду обсудили Соглашение об ассоциации с ЕС
РИА
Новости
Ренато Усатый
Молдавский политик Усатый заявил о своем задержании при въезде в страну
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины
Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
Лента
новостей
Наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области
Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы в Донбассе
Участник митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 16 июня 2019
На митинге в Москве журналистов призвали поддержать Вышинского
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Экс-комбат "Донбасса" ответил на признания украинского генерала угрозами
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинский генерал признался в атаке на батальон "Донбасс"
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Песков прокомментировал обвинения США в адрес Ирана по ситуации с танкерами
Делегация ХАМАС и министр информации Ирана обсудили опасность "сделки века"
VII Рождественские парламентские встречи
Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"
Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
Четвертая Реальная премия MUSICBOX 2016
В Сети прокомментировали слова Лолиты о "потомках Нострадамуса"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Адвокат сообщил о беспрецедентном давлении на суды по делу Кочаряна
11:45В Минпросвещения прокомментировали претензии к обновлению перечня учебников
11:44СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов
11:43Иранские ядерщики ждут решения по сокращению обязательств в ядерной сделке
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
11:24Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Лента новостейМолния