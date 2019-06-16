Губернатор предупредил о фейках из-за драки в Чемодановке

ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Надзорные органы должны дать оценку вбросам недостоверной информации после конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и еще несколько пострадали, заявил в воскресенье губернатор области Иван Белозерцев.

Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

"С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями. Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами", - написал Белозерцев в Instagram.

"Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты". Наша главная задача - защитить граждан, и мы ее выполним", - подчеркнул глава региона.

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина пояснила РИА Новости, что власти региона обратятся в органы надзора с просьбой о блокировке фейковых сообщений. "Мы выступаем за применением закона о блокировке и намерены обратиться в надзорные органы с просьбой о выявлении ложной информации о конфликте в Чемодановке и возможной ее блокировке в дальнейшем", - сказала собеседница агентства.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.