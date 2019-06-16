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РИА Новости

Губернатор предупредил о фейках из-за драки в Чемодановке

Вчера, 15:49
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Надзорные органы должны дать оценку вбросам недостоверной информации после конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и еще несколько пострадали, заявил в воскресенье губернатор области Иван Белозерцев.
Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Вчера, 15:40
В Чемодановке и двух соседних селах ввели сухой закон
"С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями. Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами", - написал Белозерцев в Instagram.
"Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты". Наша главная задача - защитить граждан, и мы ее выполним", - подчеркнул глава региона.
Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина пояснила РИА Новости, что власти региона обратятся в органы надзора с просьбой о блокировке фейковых сообщений. "Мы выступаем за применением закона о блокировке и намерены обратиться в надзорные органы с просьбой о выявлении ложной информации о конфликте в Чемодановке и возможной ее блокировке в дальнейшем", - сказала собеседница агентства.
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Вчера, 10:19
СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает наложение штрафов до 1,5 миллиона рублей.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
15 июня, 23:03
Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
16110712119
Обсудить 34
Пензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Пора за бездействие губернаторский штаб делать фейком, господин ВВП, пока народ волнуется только в чемодановке - ибо не буди лихо, пока оно тихо...!!!
16 июня, 17:58
Мike Pershutin
8120106
Недруги России качают ситуацию, находя малейший повод.
16 июня, 18:05
Сарра Прост
14100064
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