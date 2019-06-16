В Чемодановке и двух соседних селах ввели сухой закон

ПЕНЗА, 16 июн — РИА Новости. В селе Чемодановка под Пензой, где произошла массовая драка, а также в двух соседних селениях Кижеватово и Лопатки областное правительство запретило продажу алкоголя.
Горячительные напитки нельзя продавать в розницу с 15 по 17 июня включительно.
Такую рекомендацию хозяевам торговых точек в субботу во время совещания также дал губернатор региона Иван Белозерцев.
Конфликт, переросший в драку, возник в четверг вечером между жителями Чемодановки. Пострадали не менее пяти человек, двоих госпитализировали. В больнице скончался 34-летний мужчина, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.
По делу уже задержано 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.
В пятницу в селе прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил жителей, что виновные будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
В группе "Пенза live" во "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов.
Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.