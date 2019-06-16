В Чемодановке и двух соседних селах ввели сухой закон

ПЕНЗА, 16 июн — РИА Новости. В селе Чемодановка под Пензой, где произошла массовая драка, а также в двух соседних селениях Кижеватово и Лопатки областное правительство запретило продажу алкоголя.

Горячительные напитки нельзя продавать в розницу с 15 по 17 июня включительно.

Такую рекомендацию хозяевам торговых точек в субботу во время совещания также дал губернатор региона Иван Белозерцев.

Конфликт, переросший в драку, возник в четверг вечером между жителями Чемодановки. Пострадали не менее пяти человек, двоих госпитализировали. В больнице скончался 34-летний мужчина, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

По делу уже задержано 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.

В пятницу в селе прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил жителей, что виновные будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.

В группе "Пенза live" во "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов.