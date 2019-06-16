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РИА Новости

В Чемодановке и двух соседних селах ввели сухой закон

Вчера, 15:40
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
ПЕНЗА, 16 июн — РИА Новости. В селе Чемодановка под Пензой, где произошла массовая драка, а также в двух соседних селениях Кижеватово и Лопатки областное правительство запретило продажу алкоголя.
Горячительные напитки нельзя продавать в розницу с 15 по 17 июня включительно.
Такую рекомендацию хозяевам торговых точек в субботу во время совещания также дал губернатор региона Иван Белозерцев.
Конфликт, переросший в драку, возник в четверг вечером между жителями Чемодановки. Пострадали не менее пяти человек, двоих госпитализировали. В больнице скончался 34-летний мужчина, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.
По делу уже задержано 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
15 июня, 16:26
Пензенский губернатор пообещал помочь развитию Чемодановки
В пятницу в селе прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил жителей, что виновные будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
В группе "Пенза live" во "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов.
Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
15 июня, 12:20
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
5523873129
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Массовая драка в Пензенской областиПензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
И с фейками губернатор обещал бороться, но только не с проблемой ассоциального поведения большинства цыган. Большинство из них нигде не работает, а занимается наркоторговлей, гаданием и всякой ерундой. Вот о чём надо думать власти, а не о фейках. И заставить цыган учиться в школах, а родителей, чьи дети не ходят туда, на штраф работы отправлять. Почему им столько привилегий?
16 июня, 18:10
mmilane48
5700100
Национальные меньшинства - это мы Русские!!!!
16 июня, 19:11
mmetsavaim
1811200
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