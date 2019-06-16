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РИА Новости

В Чемодановке похоронили погибшего в массовой драке

Вчера, 15:26
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек в воскресенье в селе Чемодановка близ Пензы пришли проститься с погибшим в массовой драке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
"Порядка 500 человек пришли проститься с погибшим жителем Чемодановки, который сегодня был похоронен на местном кладбище", - сказала собеседница агентства.
Губернатор области Иван Белозерцев ранее заявил, что власти региона возьмут на себя расходы на организацию похорон, а также окажут любую другую помощь семье погибшего. В частности, глава региона принял решение помочь его родным погасить кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
15 июня, 16:01
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявляла в СМИ, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
15 июня, 12:20
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
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