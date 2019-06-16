В Чемодановке похоронили погибшего в массовой драке

ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек в воскресенье в селе Чемодановка близ Пензы пришли проститься с погибшим в массовой драке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

"Порядка 500 человек пришли проститься с погибшим жителем Чемодановки, который сегодня был похоронен на местном кладбище", - сказала собеседница агентства.

Губернатор области Иван Белозерцев ранее заявил, что власти региона возьмут на себя расходы на организацию похорон, а также окажут любую другую помощь семье погибшего. В частности, глава региона принял решение помочь его родным погасить кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.