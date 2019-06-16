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РИА Новости

Молдавский политик Усатый заявил о своем задержании при въезде в страну

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкРенато Усатый
Ренато Усатый
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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Ренато Усатый. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Бывший мэр молдавского города Бельцы и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый сообщил журналистам, что задержан при въезде в Молдавию и должен быть доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
В октябре 2017 года районный суд Кишинева постановил выдать ордер на 30-дневный арест Усатого. Поскольку политик находился не на территории Молдавии, его объявили в розыск. В воскресенье Усатый решил вернуться в Молдавию, чтобы "разобраться с уголовными делами", в которых он фигурирует. Политик заранее предупредил своих сторонников, что они могут ждать его на таможенном пункте "Скулены" в 13 часов (совпадает с мск). После пересечения границы Усатый был задержан сотрудниками полиции.
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"Я прошу всех следовать за нами, меня везут в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, едем все туда без провокаций. Я хочу, чтобы сегодня вас всех услышали и прокуроры, и судьи, с моим приездом мы начинаем строить новую Молдавию", - заявил Усатый своим сторонникам и встречавшим его журналистам, трансляция процесса встречи была организована сторонниками Усатого в соцсети Facebook.
Правоохранители Молдавии пока не комментируют ситуацию.
Ренато Усатого обвиняют в организации организованной преступной группировки, члены которой совершили два преступления – присвоение чужого имущества и покушение на убийство. Ранее в своем обращении в Facebook Усатый заявил, что его "пытаются привязать к делу о покушении на (банкира) Горбунцова". По его словам, дело против него было возбуждено 16 октября 2017 года. В феврале 2018 года Усатый объявил об отставке с поста мэра города Бельцы, поскольку посчитал, что не может управлять городом на расстоянии.
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Ренато УсатыйМолдавияВ мире
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