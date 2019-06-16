Молдавский политик Усатый заявил о своем задержании при въезде в страну

КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Бывший мэр молдавского города Бельцы и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый сообщил журналистам, что задержан при въезде в Молдавию и должен быть доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

В октябре 2017 года районный суд Кишинева постановил выдать ордер на 30-дневный арест Усатого. Поскольку политик находился не на территории Молдавии, его объявили в розыск. В воскресенье Усатый решил вернуться в Молдавию, чтобы "разобраться с уголовными делами", в которых он фигурирует. Политик заранее предупредил своих сторонников, что они могут ждать его на таможенном пункте "Скулены" в 13 часов (совпадает с мск). После пересечения границы Усатый был задержан сотрудниками полиции.

"Я прошу всех следовать за нами, меня везут в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, едем все туда без провокаций. Я хочу, чтобы сегодня вас всех услышали и прокуроры, и судьи, с моим приездом мы начинаем строить новую Молдавию", - заявил Усатый своим сторонникам и встречавшим его журналистам, трансляция процесса встречи была организована сторонниками Усатого в соцсети Facebook

Правоохранители Молдавии пока не комментируют ситуацию.