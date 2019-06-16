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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

На митинге в Москве журналистов призвали поддержать Вышинского

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастник митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 16 июня 2019
Участник митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 16 июня 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Журналист, ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев призвал журналистское сообщество к солидарности и поддержке Кирилла Вышинского на митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве.
"Есть, например, еще соседние страны. Извините, что я использую эту площадку, чтобы это сказать, чтобы обратить ваше внимание. Если уж я употребил это словосочетание - цеховая солидарность или корпоративная солидарность, вот сидит Кирилл Вышинский, тоже журналист. Давайте сделаем так, чтобы это "мы" мощное, чтобы оно звучало и за границей нашей страны. Чтобы это "мы" было слышно за пределами России", - сказал Кузичев.
Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
14 июня, 01:21
В МИД надеются, что Кирилл Вышинский скоро выйдет на свободу
Журналист добавил, что повод сказать друг о друге - "мы", поддержать друг друга перед несправедливостью "дорого стоит" и свидетельствует о наличии гражданского общества, чувства справедливости и гражданском долге журналистского сообщества.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Участники митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве.
Вчера, 14:24
В Москве на митинг в поддержку Голунова пришли около 1,6 тысячи человек
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийАнатолий КузичевРоссияУкраинаВ мире
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