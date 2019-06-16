На митинге в Москве журналистов призвали поддержать Вышинского

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Журналист, ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев призвал журналистское сообщество к солидарности и поддержке Кирилла Вышинского на митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве.
"Есть, например, еще соседние страны. Извините, что я использую эту площадку, чтобы это сказать, чтобы обратить ваше внимание. Если уж я употребил это словосочетание - цеховая солидарность или корпоративная солидарность, вот сидит Кирилл Вышинский, тоже журналист. Давайте сделаем так, чтобы это "мы" мощное, чтобы оно звучало и за границей нашей страны. Чтобы это "мы" было слышно за пределами России", - сказал Кузичев.
Журналист добавил, что повод сказать друг о друге - "мы", поддержать друг друга перед несправедливостью "дорого стоит" и свидетельствует о наличии гражданского общества, чувства справедливости и гражданском долге журналистского сообщества.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.