На митинге в Москве журналистов призвали поддержать Вышинского

Участник митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве с плакатом в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 16 июня 2019

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Журналист, ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев призвал журналистское сообщество к солидарности и поддержке Кирилла Вышинского на митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве.

"Есть, например, еще соседние страны. Извините, что я использую эту площадку, чтобы это сказать, чтобы обратить ваше внимание. Если уж я употребил это словосочетание - цеховая солидарность или корпоративная солидарность, вот сидит Кирилл Вышинский, тоже журналист. Давайте сделаем так, чтобы это "мы" мощное, чтобы оно звучало и за границей нашей страны. Чтобы это "мы" было слышно за пределами России", - сказал Кузичев.

Журналист добавил, что повод сказать друг о друге - "мы", поддержать друг друга перед несправедливостью "дорого стоит" и свидетельствует о наличии гражданского общества, чувства справедливости и гражданском долге журналистского сообщества.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.