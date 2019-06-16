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РИА Новости

В Москве на митинг в поддержку Голунова пришли около 1,6 тысячи человек

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве.
Участники митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Около 1600 человек участвуют в согласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном ГУ МВД.
Митинг проходит на проспекте Сахарова под лозунгом: "Закон и справедливость для всех".
Порядок и безопасность обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
15 июня, 04:45
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания

Дело Голунова

Голунова задержали 6 июня. Известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком.
Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное ГУВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты.
Позднее Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
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Обсудить 29
МоскваОбщество
Популярные комментарии
Голунов давно на свободе, но протестующим оплатили вперед, надо отрабатывать)))
16 июня, 14:45
big_medved
46000010
Жидковато как то))) Но либералы на тв будут кричать что их пришло поддержать десятки тысяч
16 июня, 15:07
Спящий Во Тьме
2810006
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