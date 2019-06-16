В Москве на митинг в поддержку Голунова пришли около 1,6 тысячи человек

Участники митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Около 1600 человек участвуют в согласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном ГУ МВД.

Митинг проходит на проспекте Сахарова под лозунгом: "Закон и справедливость для всех".

Порядок и безопасность обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Дело Голунова

Голунова задержали 6 июня. Известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком.

Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное ГУВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты.