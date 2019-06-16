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РИА Новости

Российские моряки с атакованного танкера не обращались в генконсульство

Вчера, 13:56
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© REUTERS / NTB Scanpix / FrontlineТанкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
© REUTERS / NTB Scanpix / Frontline
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе. Архивное фото
ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Российские члены экипажа танкера Front Altair, на который было совершено нападение в Оманском заливе, не обращались в генконсульство РФ в Дубае, сообщил корреспонденту РИА Новости вице-консул Илья Раевский.
"Обращений от российских моряков за консульской помощью не было. Если они будут, мы окажем всю необходимую поддержку в рамках нашей компетенции", - отметил собеседник агентства.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
15 июня, 23:22
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
Ранее владеющая судном компания Frontline заявила, что, по ее информации, все члены экипажа прибыли в Дубай.
В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы. В то же время армия Ирана (часть ВС страны) сообщала, что участвовала в спасательной операции после инцидента, отправив судно и вертолет на место ЧП.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
Наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Вчера, 04:34
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
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ДубайРоссия
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