Российские моряки с атакованного танкера не обращались в генконсульство

ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Российские члены экипажа танкера Front Altair, на который было совершено нападение в Оманском заливе, не обращались в генконсульство РФ в Дубае, сообщил корреспонденту РИА Новости вице-консул Илья Раевский.

"Обращений от российских моряков за консульской помощью не было. Если они будут, мы окажем всю необходимую поддержку в рамках нашей компетенции", - отметил собеседник агентства.

Ранее владеющая судном компания Frontline заявила, что, по ее информации, все члены экипажа прибыли в Дубай.

В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы. В то же время армия Ирана (часть ВС страны) сообщала, что участвовала в спасательной операции после инцидента, отправив судно и вертолет на место ЧП.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.