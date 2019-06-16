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РИА Новости

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастник митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве. 16 июня 2019
Участник митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве. 16 июня 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Согласованный столичными властями митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова начался в Москве на проспекте Академика Сахарова, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
По всей протяжённости проспекта установлены металлические заграждения, движение перекрыто, вход участников акции осуществляется через рамки металлоискателей. Обеспечением правопорядка занимаются сотрудники полиции и Росгвардии.
Митинг проходит под лозунгом: "Закон и справедливость для всех".
"Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности. Мы сегодня говорим, журналисты работают по закону - у нас есть закон о средствах массовой информации, мы соблюдаем этот закон. Почему же по отношению к нам определенные представители власти, определенные представители силовых структур не соблюдают закон? Почему мы оказываемся в ситуации, когда свобода слова, когда права журналистов нарушаются? Мы говорим, что закон един для всех", - сказал собравшимся председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников - до 20 тысяч человек. Отмечается, что властями приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения митинга.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
15 июня, 04:45
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
3830210124
Обсудить 34
Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваОбщество
Популярные комментарии
А у присосавшихся к госдеповским и соросовским подачкам - праздник. Востину для некоторых главное - присосаться. Вся жизнь в это упирается.
16 июня, 14:11
On Line
2400018
Насмешил...))) Или у тебя этот день?)
16 июня, 13:49
alex Alex
2070004
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