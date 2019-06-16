В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

Участник митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве. 16 июня 2019

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Согласованный столичными властями митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова начался в Москве на проспекте Академика Сахарова, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

По всей протяжённости проспекта установлены металлические заграждения, движение перекрыто, вход участников акции осуществляется через рамки металлоискателей. Обеспечением правопорядка занимаются сотрудники полиции и Росгвардии.

Митинг проходит под лозунгом: "Закон и справедливость для всех".

"Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности. Мы сегодня говорим, журналисты работают по закону - у нас есть закон о средствах массовой информации, мы соблюдаем этот закон. Почему же по отношению к нам определенные представители власти, определенные представители силовых структур не соблюдают закон? Почему мы оказываемся в ситуации, когда свобода слова, когда права журналистов нарушаются? Мы говорим, что закон един для всех", - сказал собравшимся председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников - до 20 тысяч человек. Отмечается, что властями приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения митинга.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.