Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T13:24Z
https://ria.ru/20190616/1555608806.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155559/79/1555597925_0:0:2560:1440_1036x0_80_0_0_caa6beebfec5540d1bac9ec56642c73e.jpg
РИА Новости

Дело о поджоге завели из-за пожара в селе близ пензенской Чемодановки

Вчера, 13:24
5308
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. Архивное фото
ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится близ Чемодановки, где накануне произошла массовая драка с гибелью человека, сообщает УМВД по региону.
В селе Лопатки на улице Песочная вечером в субботу сгорел дом площадью 150 квадратных метров и деревянные надворные постройки площадью 50 квадратных метров, никто не пострадал. Для выяснения причин пожара проводилась пожаротехническая экспертиза.
Работа пожарного
Вчера, 03:48
В пензенском селе сгорел жилой дом
"Возбуждено уголовное дело по факту возгорания деревянного дома, расположенного в селе Лопатки Бессоновского района, по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы.
Между жителями соседней Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Вчера, 10:19
СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10201519
Обсудить 2
Пензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
РИА
Новости
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
В Чемодановке похоронили погибшего в массовой драке
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Губернатор предупредил о фейках из-за драки в Чемодановке
Лента
новостей
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Стала известна дата похорон жертвы массовой драки в Пензенской области
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
Актер Станислав Садальский
Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
В Чемодановке и двух соседних селах ввели сухой закон
В пензенском селе сгорел жилой дом
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор ЧАЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Задержание участников драки в Пензенской области. 15 июня 2019
В пензенской Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Адвокат сообщил о беспрецедентном давлении на суды по делу Кочаряна
11:45В Минпросвещения прокомментировали претензии к обновлению перечня учебников
11:44СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов
11:43Иранские ядерщики ждут решения по сокращению обязательств в ядерной сделке
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
11:24Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Лента новостейМолния