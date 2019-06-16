Дело о поджоге завели из-за пожара в селе близ пензенской Чемодановки

ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится близ Чемодановки, где накануне произошла массовая драка с гибелью человека, сообщает УМВД по региону.

В селе Лопатки на улице Песочная вечером в субботу сгорел дом площадью 150 квадратных метров и деревянные надворные постройки площадью 50 квадратных метров, никто не пострадал. Для выяснения причин пожара проводилась пожаротехническая экспертиза.

"Возбуждено уголовное дело по факту возгорания деревянного дома, расположенного в селе Лопатки Бессоновского района, по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы.

Между жителями соседней Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.