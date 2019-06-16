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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны Турции сообщило об обстреле наблюдательного пункта в Идлибе

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе подвергся минометному обстрелу, сообщило министерство обороны Турции.
"В результате нападения, которое мы расцениваем как преднамеренное, никто не пострадал, оборудованию поста нанесён некоторый ущерб. При посредничестве России приняты необходимые меры", - отмечается в заявлении.
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По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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