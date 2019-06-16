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РИА Новости

В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"

10:06
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТранспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500
Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Расчеты комплекса "Искандер" Балтийского флота на учениях в Калининградской области провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника", - сказал он.
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Как рассказал Мартов, после выполнения электронных пусков военные сменили позиционный район, чтобы выйти из-под возможного ответного удара. Боевые расчеты ракетного соединения флота также отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, выполнили задачи по отражению нападения противника.
"Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин", - отметил капитан.
Мероприятия проходят на фоне стартовавших 9 июня в Балтийском море учений ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019. В них участвуют 18 стран-членов альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тысяч военнослужащих.
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Западный военный округКалининградская областьБезопасность
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