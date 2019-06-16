В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Расчеты комплекса "Искандер" Балтийского флота на учениях в Калининградской области провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника", - сказал он.

Как рассказал Мартов, после выполнения электронных пусков военные сменили позиционный район, чтобы выйти из-под возможного ответного удара. Боевые расчеты ракетного соединения флота также отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, выполнили задачи по отражению нападения противника.

"Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин", - отметил капитан.