В центре Киева произошел мощный взрыв

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Шевченковском районе Киева прогремел мощный взрыв. Соответствующую информацию распространила В Шевченковском районе Киева прогремел мощный взрыв. Соответствующую информацию распространила “Телевизионная служба новостей” канала “1+1”.

Инцидент произошел на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская. По предварительным данным, речь идет о взрыве газа в гараже. Информации о пострадавших или масштабе повреждений пока нет.

Киевская городская администрация на своей странице в Facebook сообщила, что в результате взрыва обрушились несколько гаражей.

"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели.

Отмечается, что в результате взрыва была повреждена газовая труба, часть дома на Тургеневской 16 отключили от газоснабжения.

Взрыв в многоэтажке в Киеве

28 апреля в Киеве прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома в Киеве.

"Происшествие произошло в многоэтажке в Дарницком районе Киева. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Правоохранители отправили на экспертизу фрагменты, похожие на обломки гранаты. Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "Покушение на убийство".

В тот же день правоохранители задержали в Киеве мужчину, который заявил, что на Пасху будут взорваны все церкви и синагоги в столице Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Взрыв в Киевской области

В начале мая в одном из жилых домов села Вольное Макаровского района произошел взрыв. Соответствующую информацию распространил департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.