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РИА Новости

В центре Киева произошел мощный взрыв

06:22
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Киеве
Сотрудник полиции в Киеве
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Шевченковском районе Киева прогремел мощный взрыв. Соответствующую информацию распространила “Телевизионная служба новостей” канала “1+1”.
Инцидент произошел на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская. По предварительным данным, речь идет о взрыве газа в гараже. Информации о пострадавших или масштабе повреждений пока нет.
Киевская городская администрация на своей странице в Facebook сообщила, что в результате взрыва обрушились несколько гаражей.
"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели.
Отмечается, что в результате взрыва была повреждена газовая труба, часть дома на Тургеневской 16 отключили от газоснабжения.
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Взрыв в многоэтажке в Киеве

28 апреля в Киеве прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома в Киеве.
"Происшествие произошло в многоэтажке в Дарницком районе Киева. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Правоохранители отправили на экспертизу фрагменты, похожие на обломки гранаты. Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "Покушение на убийство".
В тот же день правоохранители задержали в Киеве мужчину, который заявил, что на Пасху будут взорваны все церкви и синагоги в столице Украины.
Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".
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Взрыв в Киевской области

В начале мая в одном из жилых домов села Вольное Макаровского района произошел взрыв. Соответствующую информацию распространил департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
По данным полиции, установлено, что четыре человека собирались на рыбалку, и один из них решил сконструировать взрывное устройство. "От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 грамм тротила… работники полиции обнаружили (в доме, где произошел взрыв) и изъяли две тротиловых шашки весом 200 и 400 грамм и четыре запала к гранатам", - говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в Киевской области.
Сотрудник полиции в Киеве
6 апреля, 10:26
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