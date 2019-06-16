Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, рост цен на энергоносители для населения спровоцирован действиями незаконно созданной экс-президентом Петром Порошенко Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"А каковы результаты этой деятельности? А я вам объясняю результаты. Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090 процентов. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов", - заявил Медведчук.

При этом политик напомнил, что 30 процентов населения Украины не может платить по действующим в стране тарифам.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.