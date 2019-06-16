Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T05:20Z
https://ria.ru/20190616/1555605163.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149780/04/1497800474_0:194:2954:1856_1036x0_80_0_0_6e337daa2ffd6ca671baa2f3120a1d10.jpg
РИА Новости

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

05:20
14712
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
По его словам, рост цен на энергоносители для населения спровоцирован действиями незаконно созданной экс-президентом Петром Порошенко Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
12 июня, 11:05
Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
"А каковы результаты этой деятельности? А я вам объясняю результаты. Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090 процентов. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов", - заявил Медведчук.
При этом политик напомнил, что 30 процентов населения Украины не может платить по действующим в стране тарифам.
С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Кроме того, с 2014 года украинские власти в рамках сотрудничества с МВФ неоднократно повышали цену на газ для населения. Если в 2013 году тысяча кубометров газа стоила 725 гривен, то в 2016-м — почти семь тысяч. А с ноября прошлого года цена выросла еще на 23,5 процента. Все это неизбежно влечет за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
10 июня, 17:18
На Украине продолжается системный экономический кризис, заявил Медведчук
1503061068
Обсудить 11
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукВ мире
Популярные комментарии
Не сильно он и дороже чем у нас, всего в среднем в 2,5 раза чем в России. У нас 6,7 рублей, у них около 8,6 гривен. Раньше получается был дешевле чем у нас. А теперь сравните, Украина его вообще не добывает практически, а весь закупает, а мы в газе купаемся и он принадлежит народу по Конституции, он должен быть для нас почти бесплатный
16 июня, 06:01
михаил климов
14002214
Украина захотела европейских ценностей и цен , так в ЕС газ ещё в 2,5 раза дороже чем сейчас на Украине , есть куда расти . На правильном пути .
16 июня, 05:42
llitsukov
2210004
Рекомендуем
Певица Лолита Милявская
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
РИА
Новости
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В центре Киева прогремел взрыв
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Лента
новостей
Бари Алибасов
Сын Алибасова объяснил предложение отправить отца на лечение в Казахстан
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Крым
Цекало и Лолите напомнили о шутке про Крым
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Президент США Дональд Трамп
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Видео с места массового ДТП на МКАД
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Замглавы СММ ОБСЕ оценит обстановку на участках разведения сил в Донбассе
11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
10:58Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
10:56Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
10:42Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу
10:39Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
10:34В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
10:25Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
10:24Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
10:19СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10:17Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
10:11Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
10:06В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
10:00В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
09:45В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
09:33В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
Лента новостейМолния