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РИА Новости

В пензенском селе сгорел жилой дом

03:48
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ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Жилой дом сгорел в субботу вечером в селе Лопатки близ Пензы, которое находится рядом с селом Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, сообщил областной главк МЧС.
"Произошел пожар по адресу: Бессоновский район, село Лопатки, улица Песочная. Сгорел срубовой дом и деревянные надворные постройки. Пострадавших нет. Причины пожара будут установлены после проведения пожаротехнической эспертизы", - говорится в сообщении.
Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, в результате пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор области Иван Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором губернатор Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
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