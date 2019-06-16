В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей сообщают, что утка с утятами, переходившие Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге, спровоцировали в субботу ДТП с участием двух автомобилей, и публикуют видео спасения утят.

В аварии никто не пострадал, а птицам помогли перейти дорогу. Видео опубликовано в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" в соцсети " ВКонтакте ".

"У Пулковской обсерватории утка с утятами переходила дорогу и устроила ДТП… Пострадавших нет, уткам помогли перейти дорогу", - сообщают пользователи.

Отмечается, что автомобиль Mazda притормозил, чтобы пропустить птиц, но в нее сзади врезался Hyundai Getz, не успевший затормозить. В ДТП никто не пострадал.