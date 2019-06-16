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РИА Новости

В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП

01:50
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© РИА Новости / Алексей ДаничевУтка с утенком
Утка с утенком
© РИА Новости / Алексей Даничев
Утка с утенком. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей сообщают, что утка с утятами, переходившие Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге, спровоцировали в субботу ДТП с участием двух автомобилей, и публикуют видео спасения утят.
В аварии никто не пострадал, а птицам помогли перейти дорогу. Видео опубликовано в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
"У Пулковской обсерватории утка с утятами переходила дорогу и устроила ДТП… Пострадавших нет, уткам помогли перейти дорогу", - сообщают пользователи.
Отмечается, что автомобиль Mazda притормозил, чтобы пропустить птиц, но в нее сзади врезался Hyundai Getz, не успевший затормозить. В ДТП никто не пострадал.
В группе также размещено видео, на котором еще один водитель остановился и проводил птиц до тротуара, а другие неравнодушные автолюбители помогли птенцам не отстать от мамы-утки.
98175234
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