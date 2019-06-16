Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о гибели восьми человек, количество пострадавших составляло 16.
Вслед за первым взрывом произошел взрыв еще одного заминированного автомобиля, в результате которого погиб террорист. Силы безопасности задержали его сообщника.
Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали.