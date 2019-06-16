Эксперт рассказал, как отдохнуть в отпуске и справиться со стрессом

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Исследование Американской психологической ассоциации, проведенное среди 1512 респондентов, показало, что стресс на работе и зависимость от телефона могут помешать расслабиться во время отпуска, Исследование Американской психологической ассоциации, проведенное среди 1512 респондентов, показало, что стресс на работе и зависимость от телефона могут помешать расслабиться во время отпуска, сообщает Travel and Leisure.

Более 20% опрошенных сообщили, что чувствуют напряжение даже находясь вне офиса, 28% признались, что трудятся больше, чем они планировали, а 42% респондентов заявили, что испытывают чувство тревоги при мысли о возвращении на работу после отпуска.

Эксперты дают пять советов, как избавиться от симптомов выгорания во время отпуска и вернуться к работе энергичными и отдохнувшими.

По словам Дэниела Кирша, доктора философии, президента Американского института стресса, "чтобы зарядить мозг, его нужно отключить". Он советует брать по крайней мере четыре отпуска в год, "например, долгие трех-четырехдневные выходные с более продолжительным отпуском летом и зимними каникулами".

Кирш рекомендует установить автоответчик на электронную почту "чтобы все знали, что вы недоступны". Перед этим стоит убедиться, что рабочие обязанности выполнены.

Нужно иметь возможность полностью отключиться и не испытывать вины или беспокойства из-за своего отсутствия. Например, попросить кого-то из коллег стать контактным лицом на время отпуска, но связываться только в случае чрезвычайной ситуации, а не текущих вопросов.

Американская кардиологическая ассоциация призывает людей проводить время на свежем воздухе. Также эксперты советуют сосредоточить внимание на настоящем моменте, оторваться от телефона и наслаждаться окружающей обстановкой: отдыхом на пляже, в горах, в городе.