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РИА Новости
Культура

Анна Михалкова: "В какой-то степени я заложник себя"

08:00
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© Предоставлено кинокомпанией СТВКадр из фильма "Давай разведёмся"
Кадр из фильма Давай разведёмся
© Предоставлено кинокомпанией СТВ
СОЧИ, 16 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. "Давай разведемся" — режиссерский дебют в полном метре Анны Пармас, известной в том числе по съемкам клипов группы "Ленинград". Главную роль в комедийной истории о враче-гинекологе, от которой муж ушел к молодой красавице, сыграла Анна Михалкова. Об особенностях русского юмора, феминизме и студенческих фильмах актриса рассказала в интервью РИА Новости.
— Анна, фильм получил очень хорошие отзывы, многие отдельно отмечали вашу работу. Как вы думаете, в чем секрет такой зрительской любви?
— Не знаю, может быть, большинство женщин ассоциируют меня с собой. Не очень скромно так говорить, конечно. Я как-то "попадаю" в них. И это "я такая же" дает возможность чувствовать меня своей.
— Для многих стала неожиданностью "прокатная" комедия в конкурсе.
— Действительно, "Давай разведемся" — фильм абсолютно зрительский, но любой фестиваль должен показывать разнообразие жанров. В этом году за комедийную часть отвечаем мы.
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ

Актриса Анна Михалкова и режиссер Анна Пармас на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"

На премьере фильма режиссера Анны Пармас Давай разведемся в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
1 из 3

Актриса Анна Михалкова и режиссер Анна Пармас на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"

© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ

Съемочная группа фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"

На премьере фильма режиссера Анны Пармас Давай разведемся в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
2 из 3

Съемочная группа фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"

© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВНа премьере фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
На премьере фильма режиссера Анны Пармас Давай разведемся в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
3 из 3
На премьере фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
1 из 3

Актриса Анна Михалкова и режиссер Анна Пармас на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"

© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
2 из 3

Съемочная группа фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"

© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
3 из 3
На премьере фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
— А что бы вы выбрали для себя как для актрисы?
— Не могу выбирать, это сложный вопрос. Фильм, который только ориентирован на зрителя и состоит весь из понятной матрицы, мне не особо интересен, потому что там нечего делать. А мне важна возможность попробовать новое, может быть, высказаться на тему, которую я понимаю и знаю.
Когда Аня (Пармас. — Прим. ред.) предложила сниматься, я, конечно, сразу согласилась. Такая роль — подарок. Кстати, по-моему, она вначале хотела делать фильм о ребятах помладше, потому что эта история — типичная для кризиса 30-летних, но все-таки решила сделать так, как вышло.
© Предоставлено кинокомпанией СТВКадр из фильма "Давай разведемся"
Кадр из фильма Давай разведёмся
© Предоставлено кинокомпанией СТВ
Кадр из фильма "Давай разведемся"
— Чем Маша из "Давай разведемся" отличается от Лизы из "Кококо"?
— Ничем. Передо мной никогда не стоит задача сделать такое, что не совпадало бы с тем, что я уже делала. В какой-то степени я заложник себя.
— Расскажите о работе над ролью в "Давай разведемся".
— Это было для меня крайне сложно, и я поняла, что уже ненавижу комедии. Насмешить людей очень трудно, природа юмора у всех разная, а у русских людей она особенная.
© Предоставлено кинокомпанией СТВКадр из фильма "Давай разведемся"
Кадр из фильма Давай разведёмся
© Предоставлено кинокомпанией СТВ
Кадр из фильма "Давай разведемся"
Я все время говорю, что Аня создает юмор и ситуативный, и текстовой. Держать их вместе очень непросто, потому что получается несколько наотмашь. И для меня задача состояла в том, чтобы независимо от комизма ситуации играть живого человека. Не знаю, правда, насколько получилось или нет.
— Вы будете продолжать сниматься в комедиях?
— У меня репутация человека, который умеет смешить, но в проекте должно совпасть все. Я отказываюсь от комедийных ролей, если мое представление о юморе отличается от предложенного. Когда я не чувствую материал, я, конечно, не соглашаюсь.
© Предоставлено кинокомпанией СТВКадр из фильма "Давай разведемся"
Кадр из фильма Давай разведёмся
© Предоставлено кинокомпанией СТВ
Кадр из фильма "Давай разведемся"
— Какая сцена в "Давай разведемся" кажется вам самой смешной?
— Мне нравится сцена в милиции, сцена у гадалки, да и вообще — все!
— А из не вошедших в фильм?
— Была сцена, в которой Маша приходит с детьми на игровую площадку, чтобы якобы случайно встретиться с полицейским. Это очень смешно.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анна Михалкова на премьере фильма "Слоны могут играть в футбол"
Актриса Анна Михалкова на премьере фильма Слоны могут играть в футбол
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анна Михалкова на премьере фильма "Слоны могут играть в футбол"
— Как вам кажется, тема феминизма в фильме поднимается осознанно или является просто отражением нашей реальности?
— И то, и другое. Вообще, мне не нравится слово "феминизм", потому что у него агрессивный окрас. Все говорят об этом, кричат по поводу смены ролей. Да, все больше функций, которые раньше были отданы мужчинам, теперь берут на себя женщины. И это нормально.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Анна Михалкова на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения"
Актриса Анна Михалкова на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой История одного назначения
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актриса Анна Михалкова на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения"
— В конкурсной программе нынешнего "Кинотавра" несколько работ об изменах.
— Я настаиваю, что каждое поколение снимает свои истории любви и измены. Фильм "Связь", в котором я снималась 15 лет назад, тоже был про это. Сейчас мы наблюдаем новый виток.
© Предоставлено кинокомпанией СТВКадр из фильма "Давай разведемся"
Кадр из фильма Давай разведёмся
© Предоставлено кинокомпанией СТВ
Кадр из фильма "Давай разведемся"
— Есть ли роли, которые вы хотели бы сыграть, или режиссеры, с которыми интересно поработать?
— Я никогда не планировала: "Хочу в "Трех сестрах" сыграть". Жизнь намного интереснее и преподносит сюрпризы. Из новых авторов я, как и, наверное, все артисты нашей страны, хотела бы поработать с Кантемиром Балаговым, он очень одаренный. Вообще, я довольно часто снимаюсь у студентов в короткометражках. Всегда надеюсь встретить тех, кто меня поразит.
Фильм "Давай разведемся" в прокате с 21 ноября.
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