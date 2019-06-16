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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми

10:17
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© Depositphotos / romrodinkaМужчина с грудным ребенком в салоне самолета
Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета
© Depositphotos / romrodinka
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Армения, Испания и Молдавия оказались самыми популярными направлениями у отцов, путешествующих с детьми, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты проанализировали информацию о пользователях, совершающих поездки с детьми. Лишь 8,5% из них – мужчины, 36% – семьи, а 55,5% – женщины с детьми.
Примечательно, что мужчины очень редко путешествуют с малышами младше двух лет, таких отцов лишь 8%. Большинство российских пап (59%) отправляются на отдых с детьми старше шести лет. Каждый третий (33%) берет на себя заботу в пути о ребенке дошкольного возраста (от двух до шести лет).
В первую пятерку городов, куда едут такие туристы, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.
Среди стран наиболее популярными у отцов с детьми оказались Армения, Испания, Молдавия, Италия и Таиланд.
Городской пляж Сочи
5 июня, 07:01
Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваКраснодарСимферопольСочиМолдавияИталияТаиландИспанияАрменияСанкт-Петербург
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