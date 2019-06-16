Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми

Эксперты проанализировали информацию о пользователях, совершающих поездки с детьми. Лишь 8,5% из них – мужчины, 36% – семьи, а 55,5% – женщины с детьми.

Примечательно, что мужчины очень редко путешествуют с малышами младше двух лет, таких отцов лишь 8%. Большинство российских пап (59%) отправляются на отдых с детьми старше шести лет. Каждый третий (33%) берет на себя заботу в пути о ребенке дошкольного возраста (от двух до шести лет).