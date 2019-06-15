В Госдуме с иронией восприняли слова Порошенко о трезубце в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, что украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, вызывают лишь иронию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее Порошенко в своем поздравлении Севастополя с днем города в Facebook написал, что трезубец был в городе за тысячу лет до российского флага. Порошенко также пообещал продолжить борьбу за возвращения Крыма и Севастополя в состав Украины.
"Украинский экс-президент заблуждается не только насчет государственных границ, но и, наверное, потерялся во времени. Недопустимо спекулировать на истории, проводя неуместные исторические аналогии. Не удивлюсь, если послезавтра выяснится, что в том, раннехристианском Севастополе, рассчитывались за покупки гривневыми купюрами, причем современного украинского образца", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, украинский экс-президент, мягко говоря, сильно заблуждается насчет роли и значения современной Украины для Севастополя.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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